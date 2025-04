Másodikként zárta a Forma-1-es Bahreini Nagydíjat a mercedeses George Russell. A brit talán könnyebben viselte a sivatagi száguldást, ugyanis a futamon azt a hűtőmellényt viselte, melyet a pilóták az idei évtől vehetnek igénybe a forró (31 Celsius-fok feletti) hétvégéken.

A rendszert az előszezoni teszteken többen is kipróbálták, de inkább csak kritikákat fogalmaztak meg a méretéből adódó használhatatlansága miatt. Russell erre most részben rácáfolt, ugyanis a fél kilót nyomó szerkezetet a szabadedzéseken, az időmérőn és a futamon is igénybe vette – ráadásul a hőmérséklet nem is kúszott fel a kritikus zónába.

„Egyértelműen észrevehető volt, amikor elindítottam a hideg vizet” – mondta Szaúd-Arábiában. „A verseny elején 16 fokos víz keringett a testem körül, ami elég jó érzés, amikor egy 50 fok feletti pilótafülkében ül az ember. Persze van még lehetőség a javításra, de rengeteg munkát fektettek már a fejlesztésébe. Bíztunk abban, hogy a rendszer működni fog, és akartam adni neki egy esélyt. Eddig minden rendben van vele” – fogalmazott a brit.

Russell szerint tény, hogy néhány pilótának nem feltétlenül kényelmes a jelenlegi rendszer, és hozzátette, hogy ezen lehetne még javítani. Elmondta azonban azt is, hogy a Mercedesnél saját hűtőmellényt is fejlesztenek. „Nem aggódtam a kényelmetlensége miatt Bahreinben, mert az egy eléggé alacsony tempójú pálya, de itt, a dzsiddai gyors kanyarokkal és a csövekkel a bordáimnál gondokat okozhatna. A rendszer azonban, legalábbis a mi rendszerünk alkalmas arra, hogy használjuk és versenyezzünk vele, és egyértelműen jól működött Bahreinben” – árulta el.

A Mercedes más módszerekkel is próbálja hűteni versenyzőit. Nem véletlen viselnek például a forróságban is kabátot – annak részleteiről itt olvashatsz bővebben!