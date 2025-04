A mclarenes Oscar Piastri nyerte a 2025-ös Forma-1-es Bahreini Nagydíjat a mercedeses George Russell, valamint a csapattárs Lando Norris előtt. A szahíri futam izgalmas taktikai csatát hozott, még úgy is, hogy a lapokat egy biztonsági autó teljesen újrakeverte.

Az 57 körös villanyfényes száguldást a mezőny vegyesen lágy és közepes gumikon kezdte. Az élről rajtolók közül a két Ferrarira, a második helyről induló Charles Leclerc, valamint a 9. Lewis Hamilton autójára kerültek közepesek, míg hátrébb Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) és Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) esetében döntöttek ugyanígy.

A pole-ból induló Oscar Piastri megőrizte a vezetést a rajt után a McLarennel, Leclerc nem tudta támadni a rosszabbul tapadó gumikkal. A Ferrari mellett elment George Russell a Mercedesszel, Lando Norris pedig felugrott a másik McLarennel a 3. helyre a hatodikról. Mögöttük Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), Cunoda Juki (Red Bull) volt a legjobb tíz sorrendje.

7 fotó

Piastri hamar leszakította Russellt, hogy ne támadhasson a mercedeses DRS-szel, de Norris maradt a honfitárs nyakán. Leclerc volt az élmezőnyben a dugó a palackban, a közepes gumikon nem volt olyan gyors, mint előtte és mögötte a többiek a lágy keverékkel. Az élmezőny első előzései az ötödik körben történtek: Sainz mellett ment el Antonelli és Verstappen a 6-7-8. helyen. Vizsgálat indult Norris ellen eközben: a mclarenes kilógott a rajtrácson a felfestett területről, így nem is volt kérdéses, hogy büntetést kap. Norrist végül 5 másodperccel szankcionálták még az első kerékcserék előtt.

Rewind ⏪



Here's a view of Lando on the starting grid 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/nWyCPOTBbv — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Ami az első kerékcserét illeti, a sort már a 6-7. körben megkezdte Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és Isack Hadjar (Racing Bulls), de a mezőny csak később követte őket. Ehelyett Sainz környékén lehetett csatákat figyelni: Hamilton és Cunoda is megelőzte őt egy körön belül. A 10. körben Gasly is áldozatul esett Antonelli Mercedesének, a lágy gumisok pedig elkezdtek küszködni.

LAP 10/57



Antonelli now reels in Gasly 🎣



The Frenchman fights all he can but the Mercedes rookie takes P5 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/y8OWhfLuQB — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

A 11. kör elején Norris megkezdte az élmezőnyben a cseréket, és letöltötte a büntetését. Kereket cserélt Gasly és Verstappen is, utóbbinak pedig elszúrták a kiállását: nem kapott zöld lámpát, amikor már indulhatott volna. A holland autójára kemény abroncsok kerültek, de a többiek közepesekkel folytatták. A Red Bull lámparendszere egyébként Cunoda kiállásánál sem működött jól.

A lágy gumisok körül Piastri maradt pályán a legtovább, ami az élmezőnyt illeti. Az ausztrál előnye 4 másodperc volt Russell előtt a 13. kör végén megejtett mercedeses kerékcsere előtt, a következő körben azonban lemondott a vezetésről, ugyanis ő is friss abroncsokat kapott. Vezetett tehát a két Ferrari.

Miközben Norris és az élmezőnybeli társai szépen mozogtak előre a kiállások és az előzések miatt, Verstappen a kemény gumikon beragadt Esteban Ocon (Haas) mögé. A hollandot be is érte Antonelli, aki a kiállások alatt a négyszeres világbajnok mögé keveredett.

Leclerc ugyan vacillált a Ferrarival, vélhetően egy kiállásban gondolkodott a monacói, de a csapat hajthatatlan volt. A 17. kör végén mindkét Ferrarira egymás után felkerültek a közepes gumik, azaz az is biztossá vált, hogy egy cseréjük még lesz, mivel a rajtgumijuk is sárga oldalfalú Pirelli volt. Leclerc a 4., Hamilton a 11. helyen folytatta a száguldást, bár a brit hamar átlépett Cunodán és feljött a pontszerzők közé. Túl a futam harmadán, az élen Piastri 3,5 másodperccel vezetett Russell, valamint 8,4-gyel Norris előtt. Mögöttük Leclerc, Gasly, Ocon, Verstappen, Antonelli, Jack Doohan (Alpine), Hamilton sorrendben haladt a mezőny.

A következő pozíciócsere a 20. körben történt, Antonelli megelőzte Verstappent a 7-8. helyen. Egy körrel később Hamilton Doohant lépte le, majd Verstappent is kikerülte. A később gumit cserélő Ferrarik jól mozogtak, Leclerc mindenkinél gyorsabban haladt a dobogó felé. Norrisra közeledett nagy irammal, de a McLaren is behozta Russell Mercedese mögött a lemaradást.

Leclerc a 24. kör elején egy nagyon ambiciózus bevetődést mutatott be, de csak pillanatokra lépett fel a harmadik helyre a vörös autó. A 25. körben végül megtörtént az előzés, Leclerc feljött a harmadik helyre. Hamilton is haladt, Antonellit átlépve a hetedik volt, egy körrel később pedig már a hatodik, Ocon megelőzése után.

Verstappennek eközben borzasztó versenye volt: a 27. körben már a második kiállását teljesítette, hamar levetve a kemény gumikat. A jobb első kerék nagyon ragaszkodott, így a kiállás is lassúra sikerült: a holland utolsó helyen volt nem sokkal féltáv előtt. Cunoda sem muzsikált jobban: ő Sainz autójával koccant, az első szektort eléggé megszórták így törmelékkel.

LAP 31/57: Piastri leads by seven seconds



TOP 10

Piastri

Russell

Leclerc

Norris

Hamilton

Sainz ⚔️

Tsunoda ⚔️

Albon

Bearman

Gasly #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fXzs2qdrnr — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Verstappen a kiállással egyébként lavinát indított: Ocon és Antonelli a 28. körben kapott friss gumikat, a Mercedesre ráadásul lágy gumik kerültek, azaz nála kódolva volt a harmadik csere is. Egy körrel később Gasly és Doohan is a bokszban volt, dupla kerékcserét abszolvált az Alpine.

Leclerc lendülete a Norris-féle előzés után megtört. DRS-közelségbe nem tudott kerülni Russellhez képest, és Piastritól szépen lassan leszakadtak. Változást hozott azonban a futamba a biztonsági autó, ami a 32. körben érkezett a törmelékek miatt.

Az alkalmat kb. mindenki kihasználta kerékcserére, és elég változatos volt a paletta az első tízben: Piastri (közepes), Russell (lágy), Leclerc (kemény), Norris (közepes), Hamilton (kemény). Gasly nem járt a bokszban, de csak négy körrel voltak idősebbek kemény gumijai a 6. körben. Mögötte Ocon, Verstappen, Doohan és Sainz jöttek, és csak a spanyolnál voltak vadiúj kemény gumik.

A biztonsági autó a 35. kör végén távozott a mezőny elől. Leclerc elrontotta a restartot, de a harmadik helyet megőrizte, mögötte pedig Norris és Hamilton előzték oda-vissza egymást. Hamilton hamar jelezte, hogy szerinte Norris a pályán kívül előzte meg őt, és a McLaren vissza is adatta a ferrarisnak a negyedik helyet. Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Norris volt a legjobb öt sorrendje, mögöttük Gasly, Ocon, Verstappen, Doohan és Cunoda haladt. Sainz kiesett a legjobb tízből egy elfékezéssel, és kiszúrt Antonellivel is, akinek elkerülő manővert kellett tennie. Sainz autójának oldala jelentősen megsérült, és kapott is egy 10 másodperces büntetést. Büntetésének letöltése után a spanyol fel is adta a futamot.

LAP 36/57: Sparks fly at the restart! 😵



Piastri holds onto the lead #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/UdtM6ch5jl — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Hamilton a nem sokáig maradt Norris előtt. A 38. körben Norris visszavette a negyedik helyet a hétszeres bajnoktól, aki a kemény gumikkal nagyon nem volt megelégedve.

LAP 38/57



Norris powers past Hamilton and moves up to P4 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/10uwBdWYX2 — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

A meccsek hamar leültek az élmezőnyben, hátrébb Antonelli próbált visszatérni a pontszerző zónában. Időközben Liam Lawson (Racing Bulls) kapott előbb egy 5, majd egy 10 másodperces büntetést balesetek okozása miatt a mezőny sűrűjében.

Az élen nem szakadtak el egymástól nagyon a pilóták, 2-2 másodpercen belül volt egymáshoz képest az első négyes az utolsó 15 körre fordulva. Hamilton mögött Gasly és Verstappen torlódott az 5-7. helyen, míg Ocon, Doohan és Cunoda pontjaira Oliver Bearman (Haas) és Antonelli is ácsingózott. Doohan körökön belül kizuhant a legjobb tízből, sorra előzték a riválisok.

Az első négyes között a status quo nem sokáig állt fenn. Piastri elkezdte fokozni a tempót és hirtelen három másodpercre nőtt az előnye, és Norris is elérte Leclerc-t. Norris első támadási kísérlete rosszul sült el, elfékezte magát az első kanyarban és sok időt vesztett.

A második Norris támadásra a 49. körig kellett várni, de ezt is kivédte Leclerc. A páros nem volt messze Russseltől, csak 2 másodpercre, de Piastri ekkor már további öttel vezetett. Russellt közben problémák környékezték: először a DRS-e rakoncátlankodott, majd szóltak neki, hogy akár a teljes kijelzője elsötétülhet.

Norris végül az 52. körben elment Leclerc mellett és feljött a harmadik helyre. Russell után eredhetett, akinek egyre több baja volt már: valami az elektronikával lehetett, mert a brit Mercedese az élő időmérőtáblán sem jelent meg rendesen.

LAP 52/57



Total commitment at Turn 4! 💪



Norris goes around the outside to snatch P3 away from Leclerc #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/iUUfQgan4F — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

A két brit az utolsó előtti körre ért egymás mögé, de az utolsó körben támadta csak meg Norris Russellt. Az attak sikertelen volt, így a sorrend nem változott: Piastri nyert Russell és Norris előtt. A Ferrarik Leclerc, Hamilton sorrendben 4-5. helyen értek célba, Verstappen előtt, aki a végén még átugrotta Gasly-t. Pontszerző lett még Ocon, Cunoda és Bearman.

A bajnokságok állása:

Norris – 77 p Piastri – 74 p Verstappen – 69 p Russell – 63 p Leclerc – 32 p Antonelli – 30 p

McLaren – 151 p Mercedes – 93 p Red Bull – 71 p Ferrari – 57 p Haas – 20 p Williams – 19 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon egy hét múlva Szaúd-Arábiában folytatódik.