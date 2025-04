A két éve még példátlan dominanciát mutató Red Bull versenyképessége jócskán visszaesett, idén már nemhogy a konstruktőri bajnoki cím megszerzése, de Max Verstappen egyéni címvédése is valószínűtlennek tűnik.

Hiába van elvileg egészen 2028 végéig szerződése a hollandnak, miután elismerten van eredményalapú kiugrási lehetősége, szinte állandó téma a holland esetleges átszerződése.

Toto Wolff tavalyi megszólalásai alapján egy ideig a Mercedes is komoly kérőnek látszott, de miután a legfrissebb hírek már George Russell közelgő szerződéshosszabbításáról szólnak – az újonc Kimi Antonelli megtartása pedig amúgy biztosnak látszik –, ők már nincsenek képben, a McLaren és a Ferrari helyzete is tisztázott, így marad a komoly szaúdi pénzekkel megtámogatott, a Red Bulltól a sztártervező Adrian Newey-t már leigazolt, jövőre a Red Bull eddigi motorpartnerét, a Hondát is kizárólagos szállítójaként tudó Aston Martin.

Korábban felmerült már, hogy akár csillagászati összeget is adnának Verstappennek, ha hozzájuk igazolna, Szuzukában pedig a Honda motorsportfőnöke, Vatanabe Kodzsi is arra utalt, hogy a 2025 végi válás után is örömmel dolgoznának a négyszeres bajnokkal (aki maga is megpedzette ugyanezt).

Úgy látszik, a japán céges kommunikációhoz, néplélekhez azért nem igazán illik az ilyen belemenős megszólalás, ezért Vatanabe azóta finomított is.

„Megkérdeztek, hogy szívesen adnánk-e még motort Maxnak, én pedig válaszoltam. Mégis mit mondhattam volna, hogy nem, nem adnánk neki erőforrást?!” – idézte a szakembert az as-web.jp.

„Láttam olyan cikket is az interneten, hogy a Hondának beleszólása lesz az Aston Martin pilótafelállásába – de ez eleve adott, ugyanez volt eddig a Red Bullnál is. Örülnék, ha leállnának az ilyen rövidlátó anyagok publikálásával!” – folytatta.