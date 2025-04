A Red Bull a Renault-val való szakítást követően 2019-től a Honda erőforrásait használja a Forma-1-ben, ám az igen sikeres partnerség idén véget ér, az energiaital-gyártó a 2026-os szabályváltozásokra a Forddal együttműködve saját motort gyárt, míg a japán márka a jövő évtől az Aston Martin kizárólagos szállítója lesz.

A hétvégi Japán Nagydíjjal a felek utolsó közös hazai F1-es szereplése következik, melyet az autó igen mutatós átfestésén kívül több eseménnyel, egyebek mellett utcai bemutatóval is megünnepelnek.

A „búcsúbulin” a négyszeres világbajnok Max Verstappen igen érdekesen beszélt – egy kis fantáziával azt lehetett kihallani a szavaiból, hogy a közeljövőben akár az Aston Martinnál dolgozhat tovább a Hondával.

„Nagy kaland volt ez, amit igazán élveztem. Persze már a Hondával való együttműködés előtt is voltak sikereink, azt pedig nem is hittem volna, hogy együtt milyen magasságokba jutunk, hogy négy bajnoki címet nyerünk. Egyszerűen igyekszem majd élvezni a hétvégét, igyekszem a lehető leggyorsabb lenni, de a fő, hogy felidézzük, miket értünk el együtt az F1-ben, és hogy talán miket fogunk még a jövőben” – mondta a holland.

„A Hondánál tudják, mit lehet elérni. Ez a búcsú csak mostanra szól, nem több. Még elég fiatal vagyok, ki tudja, mit hoz a jövő” – vitte tovább a témát.

Verstappennek 2028-ig szól a szerződése a Red Bull-lal, de jó ideje téma, hogy annál előbb is távozhat, amit maga a motorsportfőnök, Helmut Marko is többször megerősített. A Red Bull az előző évek sikerei után most talán lejtőre került, a 2026-os autó és az új erőforrás versenyképessége egyelőre rejtély, ráadásul több kulcsember is távozott – nem mellesleg a sztártervező Adrian Newey, aki már az Aston Martinnál dolgozik. A hollandot az elmúlt időszakban többször is hírbe hozták a csapattal – márpedig, ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt…

Így véli az egykori Williams- és McLaren-pilóta, ChampCar-bajnok és Indy 500-győztes Juan Pablo Montoya is:

„Szerintem Max visszautasíthatatlan ajánlatot kap majd az Aston Martintól. A helyében én oda is szerződnék. A Mercedes sem lenne rossz, de az Aston lenne a logikus választás, mivel ott lesz Adrian és a Honda is – az eddigi sikereinek összetevői” – nyilatkozta a brit Vision4Sportnak.

A kolumbiai egykori williamses csapattársa, Ralf Schumacher a német Bildnek értékelt igen hasonlóan:

„A Red Bull éppen széthullik, Verstappen tartja őket versenyben a teljesítményével. Sok fontos embert veszítettek, a színfalak mögött nő a feszültség. Őrület, hogy Verstappen még mindig ilyen higgadt. De el fogja hagyni a Red Bullt, az Aston Martin mindent megadna neki. Valószínűleg ott is meglenne a kiemelt státusza. A Mercedesnél szerintem nem, ott Toto Antonellit akarja felfuttatni.”