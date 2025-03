Közismert, hogy a kanadai milliárdos, autóbolond Lawrenc Stroll régi vágya, szándéka volt, hogy fiát, Lance-et Forma-1-es világbajnokká tegye: ezért pénzelte alsóbb kategóriás tanulását, ezért fizette be a Williamshez, ezért vette meg a Force Indiát, majd 2021-től ezért csinált Aston Martint a kis ideig Racing Pointként futtatott silverstone-i csapatból.

A végső cél azonban 2017 óta sem került sokkal közelebb, így annak tekintetében, hogy az Aston Martin autógyártóként is pénzügyi nehézségekkel küszködik, szinte nem is meglepő a friss hír, miszerint az F1-csapat további tulajdonrészeit is eladják.

Stroll papa a Yew Tree nevű cégén keresztül, 52 millió font értékben (25 milliárd Ft) kvázi magántulajdonába veszi az istálló kb. 33 százalékát, míg az Aston Martin – az autógyártó – további 74 millió fontnyi (közel 38 milliárd Ft) részvényt kínál eladásra további befektetőknek.

Az ügyletek lezárulta után az Aston Martin minden közvetlen F1-es érdekeltségétől megszabadul, azonban névben – szponzorként – továbbra is marad.

„Örömömre szolgál, hogy bizonyíthatom az Aston Martin iránti töretlen támogatásomat. 2020 óta a Yew Tree és üzlettársai körülbelül 600 millió fontot (kb. 290 milliárd Ft) invesztáltak a cégbe” – idézte a Business Desk Strollt.

Nagy – és a Vezessen már korábban is érintett – kérdés, hogy a számos szakemberrel, köztük a Red Bulltól elcsaklizott sztármérnök Adrian Newey-val megerősített szerelemprojekt újabb támogatói-résztulajdonosai – főként a szaúd-arábiai olajóriás, az Aramco, illetve a jövőre kizárólagos gyári támogatással érkező motorszállító, a Honda – eredményeket várnának, miközben az idén már 8. F1-es idényét töltő Lance messze nem mutatott élversenyző, főleg nem bajnoki kvalitásokat, így ha 2026-ban sem jön áttörés, nem lesz túl meglepő, ha Strollék végképp kiszállnak.