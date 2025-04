Bár idén még 21 közös hétvégéjük van a Red Bull-csapatokkal, a Honda 2025 végén búcsút int az energiaital-gyártó F1-es projektjeinek, hogy 2026-tól, a nagy szabályváltozásokkal párhuzamosan az Aston Martinnal folytassák a munkát.

A japán gyártó a silverstone-i istálló kizárólagos partnere lesz, amolyan félgyári együttműködésről lesz szó, ami bizonyos befolyást is biztosít a Hondának.

A cég motorsportfőnöke, Vatanabe Kodzsi a Japán Nagydíj hétvégéjén nem is titkolta, hogy beleszólásuk lehet majd az Aston Martin versenyzői felállásába:

„A hondás ülések száma csökken majd, ám ezután is elmondjuk majd a véleményünket a pilótafelállásról, 2026-ra és azt követően is. Természetesen a csapaté a végső döntés arról, kit ültetnek az autókba, az alaphelyzet ugyanaz lesz, mint eddig [a Red Bullnál], azaz lesz beleszólásunk” – idézte a The Japan Times a szakembert.

Különösen érdekes a 2026-os megjegyzés, hiszen az Aston mindkét jelenlegi pilótájának, azaz Lance Strollnak és Fernando Alonsónak is szerződése van a jövő évre, de nem csodálkoznánk, ha a kanadai helyett mondjuk megpróbálnák Cunoda Jukit betolni a csapathoz, a veterán Alonso kiszállása után pedig egyenesen Max Verstappent látnák a másik autóban.

Verstappen és a Honda az utóbbi néhány napban oda-vissza udvarolt egymásnak, ráadásul a hírek rég arról szólnak, hogy az Adrian Newey-val kiegészült Aston is szeretné megszerezni a négyszeres világbajnok hollandot, azaz őt illetően nem is kell majd különösen lobbiznia a japánoknak.