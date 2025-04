Szaúd-Arábia az elmúlt években teljes pályás letámadásba kezdett, ami a sportdiplomáciát illeti. A futball mellett a Forma-1 is jó példája ennek: van saját nagydíjuk, emellett az állami olajcég az Aston Martin főszponzora. Korábban szó volt arról, hogy akár az egész Forma-1-et is megvehetik, de a csapatvásárlás kérdése is felmerült már.

Úgy tűnik, utóbbiról nem tettek még le a közel-keleti országban. A helyi motorsportélet egyik vezetője, Khalid bin Faisal al-Szaúd herceg a Szaúd-arábiai Nagydíj előtt legalábbis erről beszélt az újságíróknak.

„Van még hely” – utalt a herceg arra, hogy a Cadillac érkezésével is még csak 11 csapatnál tart majd a Forma-1, és elfér még egy tizenkettedik. Tény azonban, hogy ez az út nem túl egyszerű, emiatt a szaúdiak más irányban is nézelődnek. „Potenciálisan egy vagy két csapat eladó lehet a jövőben” – fogalmazott.

„Látjuk, hogy a Forma-1 sok új piacot ér el és az eladások globálisan nőnek, láttuk ezt az Aramco-Aston Martin-partnerkapcsolatnál is” – mondta a herceg, akinek megszólalásában leginkább a pénzügyi nyereség mint fő szempont volt kiemelhető. „Mindenki szeret pénzt keresni. Ha pénzt lehet csinálni a Forma-1-ből… de ez nagyon trükkös. Tudni kell, hogy pontosan melyik csapatot és mikor kell megvenni, és kivel kell partnerségre lépni, és ki menedzselje az egészet. De nagyon érdekel bennünket ez: versenyt rendezünk és csapatokat szponzorálunk.”

„Nem lennék meglepve, ha lenne egy szaúdi csapatról szóló bejelentés, személy szerint én szeretnék is egyet látni” – mondta.