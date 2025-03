A melbourne-i pole és futamgyőzelem, valamint a Forma-1-es Kínai Nagydíj szabadedzése alapján egyértelműen a McLaren és Lando Norris volt a sprintkvalifikáció fő esélyese Sanghajban, ám az angol végül csak 6. lett, kéttizeddel elmaradva a pole-t elcsípő Lewis Hamiltontól. Oscar Piastri azért közelebb volt a ferrarishoz, mindössze 80 ezredes hátránya a 3. rajkockát hozta neki.

Az egy forduló után világbajnoki éllovas Norris így magyarázta a kudarcot:

„Hibáztam, elfékeztem az utolsó kanyart. De amúgy is egy kicsit jobban küszködünk most, nem vagyunk elég gyorsak, küzdeni kell az autóval. Bár inkább az én hibám, mint az autóé. Én erőltettem túl a dolgokat. Egy kicsit vissza kell vennem, nem kell ennyire erőltetnem. Az autó továbbra is jó, jó a működési tartománya.”

Az angol szerint a szeles körülmények tették nehezebbé a McLaren vezetését:

„A problémáink ma sokkal jobban kidomborodtak. Egyszerűen túl sok volt a hiba, nem egyszerű vezetni az autót. Egész nap gondok voltak az első kerekek blokkolásával, illetve a széllel az utolsó kanyarban. Ha fúj a szél, sokkal jobban küszködünk. Szóval én is, Oscar is küszködött, bár én egyértelműen jobban. Ennyi: túlerőltettem, mert nem volt elég gyors az autó.”