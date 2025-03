A Forma-1-es Kínai Nagydíj előtt, sőt, annak első és egyetlen szabadedzését követően is a legtöbben McLaren-dominanciát vártak a pénteki sprintkvalifikációra, ehhez képest meglepő eredmény született.

Oscar Piastri ugyan hozta a 3. helyet, Lando Norris viszont fél másodperccel lemaradással csak a 6. lett. A második – mindössze 18 ezredes hátránnyal a Red Bull-os Max Verstappen lett, míg az elsőség a ferraris Lewis Hamiltonnak jutott.

A hétszeres világbajnokon kívül a csapatfőnököt is meglepetésként érte az eredmény és a vörös autó teljesítménye.

„Jobb, mint a múlt héten, de nehezen értjük az egyik edzésről a másikra történt változásokat. Néha hatalmas előnyben volt a McLaren, aztán meg nem. Még ki kell elemeznünk, sok munka vár ránk” – mondta a brit Sky Sportsnak.

„De nyilván jó érzés ez, pozitív energiát ad a csapatnak, Lewisnak is, de én mindig inkább a negatívumokat keresem. Sprint miatt sok pontot szerezhetünk ezen a hétvégén, az pedig, hogy Lewis az SQ1-ben és az SQ3-ban is az élen volt, bizonyítja a kiszámíthatóságot is, ami szintén jó” – folytatta.

Ami Charles Leclerc-t illeti, a monacói a 4. helyen, de Hamiltontól kéttizeddel lemaradva zárt.

„Én küszködtem, kezdettől fogva úgy éreztem, lépéshátrányban vagyok Lewishoz képest, ma egyszerűen gyorsabb volt. Bajban voltam az 1., a 2. és 3. kanyarokban, hasonlóan, mint tavaly, kár, de azért még így is szoros volt ma. Kár, hogy csak a 4. helyről rajtolok, de Lewisé a pole, remélhetőleg közösen jó versenyt hozunk majd holnap!” – nyilatkozta a monacói.

A Ferrari a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után 5 pontocskájával csak a 7. a konstruktőri bajnokságban, de Sanghajban minden bizonnyal jócskán előrébb léphetnek majd.