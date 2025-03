Helyi idő szerint 15.30-kor, napos, száraz időben – 24 Celsius-fokos levegő-, 38 fokos aszfalthőmérséklet – megkezdődött a 2025-ös Forma-1-es Kínai Nagydíj – egyben az idény első – sprintkvalifikációja Sanghajban.

Az egyetlen szabadedzésen a McLaren volt a leggyorsabb Lando Norrisszal, őt a két ferraris, Charles Leclerc és Lewis Hamilton, közöttük saját csapattársa, Oscar Piastri követte. Max Verstappen nem futott lágy gumis mért kört, a Red Bull igazi tempója titok maradt.

A 12 perces SQ1-ben elsőként a Mercedes újonca, Kimi Antonelli gurult ki a pályára, de az idő szűkössége miatt sokan mások is követték – a McLarennél ugyanakkor kivártak. Az autókra a szabályoknak megfelelően, kötelezően a közepes keverékű (sárga) Pirellik kerültek.

Az olasz ifjonc 1:50-nel nyitott, a sauberes újonc, Gabriel Bortoleto már értelmezhető 1:33-as időt hozott, persze rögtön sokan megelőzték – 5 perc után Hamilton vezetett, mögötte Leclerc, Verstappen, Antonelli következett. A később befutó mclarenesek közül Piastri az élre tudott ugrani, Norris csak a 4. időt hozta.

Meglepetésként az astonos Fernando Alonso a 2. pozícióba ugrott fel – hátránya mondjuk így is négytized volt Piastrihoz képest.

Miután mindenki mért időt produkált, a kiesőzónában Cunoda Juki, Carlos Sainz, a Haas párosa, valamint Bortoleto állt.

A szakasz végén Norris az élre állt, hátrébb sokan javítottak, az RB-újonc Isack Hadjar például az 5. helyre ugrott, a ferrarisok is előrébb léptek. A kiesők Jack Doohan, Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), a sauberes veterán, Nico Hülkenberg, valamint a Red Bull-os Liam Lawson lettek.

Az SQ2 10 percére megint a Mercedesek mentek elsőként, de ezúttal a McLarennél sem vártak. Továbbra is mindenki a kötelezően előírt közepes keveréken lépett a pályára.

Az első mért körök után Hamilton, Norris, Leclerc, Piastri, Verstapppen volt az élmezőny sorrendje. Norris és Verstappen aztán az első két helyre, míg a mercedesesek a 3‒4. pozícióba léptek.

2 perccel a vége előtt Albonnak, Alonsónak, Bearmannek, Sainznak és Strollnak kellett hajtania a továbbjutásért.

A hajrában a Mercedesek vészesen kezdtek hátracsúszni, de aztán Antonelli és Russell is magabiztosan lépett ki a kiesőzónából. A szakasz végén Alonso, Bearman, Sainz, Bortoleto és Hadjar búcsúzott.

Az SQ3 8 percére már mindenki a lágy (piros) keverékeken ment ki, amikor a top 10 leosztása volt a tét – Piastri és Norris nyitotta a körözést.

Előbbi 1:30,929-et, utóbbi csak 1:31,393-at hozott, így Norrist a mögötte érkező Russell is megelőzte a Mercedesszel. Antonelli is hibázott, 8 tized lemaradással volt a 4., de következtek még a Ferrarik is, a mclarenesek pedig újabb gyors kört kezdtek.

Hamilton az élre ugrott, Leclerc a 3. időt hozta, Piastri nem tudott javítani, míg Norris hibázott, aztán a bokszba is hajtott. Egyedül Verstappennek maradt esélye Hamiltont megverni.

A holland 18 ezreddel ugyan, de lassabb volt, így az év első sprintpole-ja a hétszeres világbajnok Ferrari-pilótáé lett. Az első három egyetlen tizeden belül zárt.

Szombaton – magyar idő szerint hajnali 4 órakor – a rövid sprintfutammal folytatódik a versenyhétvége, a vasárnapi futam helyosztója, azaz a klasszikus időmérő reggel 8 órakor következik, ahogy a vasárnapi Kínai Nagydíj is.