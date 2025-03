Helyi idő szerint 11.30-kor, napos, enyhe időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 35 fokos aszfalthőmérséklet – megkezdődött a 2025-ös Forma-1-es szezon második fordulója, a Kínai Nagydíj első és egyetlen szabadedzése Sanghajban.

A csapatok mind igyekeztek a legtöbbet elvégezni a rendelkezésre álló 60 percben, hiszen a péntek második eseménye már az idény első sprintkvalifikációja volt.

The 2025 Chinese Grand Prix weekend is GO! 🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/aciiHQMcOg — Formula 1 (@F1) March 21, 2025

Az újraaszfaltozott pálya tapadása nem volt az igazi az 1-es és 2-es kanyarban a williamses Alex Albon és a Red Bull-os Liam Lawson is megjárta a kavicságyat. Az autókon ekkor kivétel nélkül a közepes keverékű Pirellik voltak.

Exploring the limits Liam Lawson into the gravel, and out again#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pVIUi1DvGr — Formula 1 (@F1) March 21, 2025

10 perc után a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb (1:33,362), mögötte Goerge Russell, Max Verstappen és a két ferraris, Charles Leclerc és Lewis Hamilton sorakozott az első ötben. Csak Russell volt Norris közelében (80 ezreddel), a holland már bő fél másodpercet kapott.

Az idők folyamatosan javultak, percről percre változott a sorrend, 20 perc elteltével Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen volt a top 5-ben a két McLaren előtt. Ekkor egy kicsit elcsendesedett a pálya, csak a Racing Bulls-os Cunoda Juki és a Sauber újonca, Gabriel Bortoleto körözött.

Féltáv környékén több hibát is láthattunk, Norris, Hamilton, Fernando Alonso is kiszélesített kanyarokat – az astonos spanyol a rádión a szélre panaszkodott.

20 perc volt még, amikor Leclerc-nél is gond akadt az 1. kanyarban: a Ferrari kipördült, de a monacói aztán folytatni tudta.

📻 "I have an issue. No power steering" Problems for Jack Doohan brings out the red flag #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/epUOWkqLnN — Formula 1 (@F1) March 21, 2025

Bár a sprintkvali várt a mezőnyre, a csapatok igen sokáig a közepes gumis versenyetapokra koncentráltak, majd 13 és fél perc maradt, amikor az Alpine újonca, Jack Doohan alatt leállt az autó, előkerült a piros zászló, így az A525-ös eltávolítása után alig 8 perc maradt a lágy gumis körökre. A bokszutcában kész dugó alakult ki.

And we have a green light 🟢 Around seven minutes remain in FP1 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/V9Q6Bs9Fft — Formula 1 (@F1) March 21, 2025

Az időmérős szimulációk után Leclerc állt az élen, mögötte 58 ezreddel Norris, majd 92 ezreddel Hamilton következett, a Ferrarik szendvicsbe fogták a McLarent. Verstappen ejtette a gyors körét. Az edzés leintésekor, a befutóknál még változott a sorrend, Norris sokat gyorsult, bő négytizedet adott Leclerc-nek, Oscar Piastri pedig feljött a 3. pozícióba.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A sprintkvalifikáció magyar idő szerint 8.30-kor kezdődik.