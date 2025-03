A Forma-1-es Ausztrál Nagydíjhoz kapcsolódóan már két pilótapiaci fejleményről is beszámolhatott a Vezess. Egyfelől új, hosszú távú szerződést kapott a McLarentől Oscar Piastri, másrészt a Red Bullnál elismerték, van kilépési záradék Max Verstappen szerződésében.

Úgy tűnik, a két dolog között lehet is némi összefüggés. A holland De Telegraaf ugyanis nemrég arról számolt be, hogy a McLaren még a Piastri-féle szerződéshosszabbítás előtt érdeklődött Verstappen menedzsmentjénél, pontosan milyen szerződésben is áll a négyszeres világbajnok a Red Bull-lal. Mindez elsősorban a tisztánlátást szolgálhatta: ha azt látják, hogy relatíve könnyen mozdítható Verstappen a Red Bulltól, talán akciózik egyet a Zak Brown által dirigált alakulat. Ez nem is lett volna váratlan az amerikaitól: már Piastri megszerzése is kalandos volt az Alpine-tól, de Brown az IndyCar-szériában is kavart már kusza szálakat a pilótapiacon.

A lap egyébként arról ír, hogy Brown csak egyszer telefonált Raymond Vermeulenékkel (Verstappen menedzsere – a szerk.), és tényleg nem győzködött, csak „felmérte a piacot”. Oka egyébként így sem lehet az elégedetlenségre, főleg a melbourne-i időmérő eredményét látva, ahol Lando Norris, valamint a hazai pályán autózó Piastri is simán verte Verstappent.