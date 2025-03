Érdemben még el sem kezdődött a 2025-ös idény, a Red Bull nagy erőkkel dolgozik azon, hogy idő előtt Forma-1-es szuperlicenszet biztosítson fiatal felfedezettjének, Arvid Lindbladnak. Nagy reményeket fűznek a mindössze 17 éves brit-svéd versenyzőhöz, aki a Forma-3-ban eltöltött idénye után az idén már egy kategóriával feljebb, a királykategória közvetlen előszobájának számító Forma-2-ben bizonyíthat.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azzal a céllal fordulna kivételért a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA), hogy mielőbb a tartalékversenyzői között tudhassa. „Ivasza Ajumu a tartalékversenyzőnk” – kezdte az Auto Motor und Sport hasábjain nyilatkozva. „Lindbladnak megvannak a szuperlicensz-pontjai, emellett egy 300 kilométeres tesztet is teljesítettünk vele egy Forma-1-es autóban Imolában, így elméletileg csatlakozhatna hozzánk.”

Az egyetlen akadályt az jelenti, hogy Lindblad csak szeptemberben tölti be a 18. életévét. Mint ismert, az alsó korhatárt azután vezette be a testület, hogy annak idején az azóta már négyszeres világbajnok Max Verstappen 17 évesen már F1-es szabadedzésen vezethetett. A szabályon épp tavaly lazítottak, miután a Mercedes is hasonló cipőben evezett kiszemeltjével, a végül a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton utódjaként szerződtetett Andrea Kimi Antonellivel.

A módosítással eltörölték a közúti vezetői engedélyre vonatkozó kitételt, ezzel együtt az FIA saját hatáskörben dönthet úgy, hogy már 17 éves kortól kiadja az engedélyt, amennyiben az illető a képességeivel és az érettségével rászolgált.

„Antonelli is megkapta [a felmentést – a szerk.]. Semmi okot nem látunk arra, miért ne kaphatná meg Lindblad. Ez esetben már két versenyzőnk ülne a kispadon” – tette hozzá Marko. A RacingNews365.com megkeresésére a Red Bull szóvivője is megerősítette, hogy mivel Antonelli esete precedenst teremtett, arra számít a csapat, hogy az FIA hasonló döntést fog hozni Lindblad ügyében is.

Már a holtszezonban az a szóbeszéd járta, hogy a Red Bull legkésőbb 2026-ban üléshez juttatná Lindbladot. A bemutatkozására alighanem a fiókcsapat, a Racing Bulls színeiben kerülne sor, de tegyük hozzá, ha az év első szabadedzéseiből indulunk ki – és később is ezt a tendenciát látjuk –, nem lesz könnyű dolguk a döntéshozóknak. Mint arról a Vezess a pénteki gyakorlások után beszámolt, a „kisbikák” kifejezetten biztatóan kezdtek, az újonc Isack Hadjar például egy kilencedik és egy hatodik hellyel nyitott, míg a másik autóban Cunoda Juki is autózott egy negyedik időt.