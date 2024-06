Miután Max Verstappen 2015-ben, a Toro Rosso színeiben alig 17 éves és 3 napos korában indult először Forma-1-es versenyen. A tini F1-be küldését az idő azóta sokszorosan igazolta, ám akkor a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy látta, egy ilyen fiatal versenyző bevetése már túlzás.

A felügyelőszervezet alaposan megszigorította a Forma-1-be való belépés, még pontosabban a versenyengedély, azaz a szuperlicenc megszerzésének feltételeit: egyrészt előírták a 18 éves minimumkorhatárt, azt, hogy az illetőnek közúti vezetői engedéllyel kell rendelkeznie (Verstappennek az sem volt annak idején), valamint kidolgoztak egy rendszert, melyben az alsóbb/más kategóriákban szerezhető pontokból kellett összegyűjteni legalább 40-et a megelőző három szezonban.

Szűk egy évtized után most lazított az FIA: a héten felülvizsgálták az előírásokat, lazítottak azokon. Eltörölték a közúti jogsira vonatkozó kitételt, valamint bár megtartották a 18 éves korhatárt, de a szabályt kiegészítették azzal, hogy ha az adott versenyző megfelelő eredményességet, érettséget mutat, akkor a szervezet saját hatáskörben, eseti döntés keretében már 17 éves kortól kiadhatja neki a szuperlicencet (ha a pontjai amúgy megvannak).

Nem pusztán elméleti jelentősége van ennek: köztudott, hogy a Mercedes nagyon szeretné mielőbb a Forma-1-be juttatni neveltjét, a jelenleg a Forma-2-ben vezető Kimi Antonellit, ám az olasz ifjonc majd csak augusztus 25-én tölti be a 18. életévét, pedig – a küszködő Logan Sargeant helyén – a Williamsnél már idén számos nyári fordulón tanulhatná a csúcskategóriát, mielőtt 2025-re Lewis Hamilton utódjaként a nagycsapathoz kerülne.

Mivel Antonellinek a pontjai most is megvannak, a szabálymódosítás pedig törölte a jogsis feltételt és lehetővé tette a korengedményt, ne lepődjünk meg, ha a közeljövőben be is jelentik az olasz F1-es bemutatkozását.