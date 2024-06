Jelen állás szerint még nincs hivatalosan George Russellnek csapattársa a Mercedesnél a 2025-ös Forma-1-es szezonra, de az elmúlt időszakban sokat tisztult az átigazolási piac. A bejelentések mellett az is kiderült már, hogy Toto Wolff csapatfőnök például nem ültetné be Carlos Sainzot az autójukba, azaz gyakorlatilag egy főre csökkent a legértékesebb versenyzői ülés várományosainak száma.

Ez a személy nem más, mint Andrea Kimi Antonelli, a még csak 17 éves olasz versenyző az F2-ből, akinek karrierjét régóta egyengeti a Mercedes, és látszólag szeretnének vele egy olyan sikersztorit végigvinni, mint amit a Red Bull Max Verstappennel összehozott. Jelenleg ugyan még a terv első részénél, azaz a 2025-ös szerződésnél sem tart a dolog, de nemigen csinál titkot abból a Mercedes, mit is szeretnének a jövőben.

Jól mutatja ezt Russell példája is, akit arról kérdeztek, hogyan állna majd Antonellihez, mint F1-ben bemutatkozó pilótához és csapattárshoz. Talán nem is feltétlenül az a lényeg, hogy mit is mondott a brit versenyző, hanem az, ahogyan mondta. A RacingNews365 leírásából az szűrhető le, hogy gyakorlatilag ő sem próbálja túlságosan terelni a témát olyan feltételezésekkel, melyek fenntartják a bizonytalanságot. Csupán egyszer tesz arra utalást, mi lesz akkor, ha „bárki is mellékerül”.

Russell egyébként saját bevallása szerint szívesen segít Antonellinek, ha a fiatal versenyző erre igényt tart. „Örömmel adok tanácsot és segítek, mert ezzel magamat is támogatom. Magabiztos vagyok, és a legjobbat szeretném a csapatnak. A történelem során bebizonyosodott már, hogy a bajnoki címért zajló küzdelemben szükség van egy olyan csapattársra, aki arra késztet, hogy minél többet kihozz magadból, és segítsen, ha az élen harcolsz” – fogalmazott.

Mindezek mellett azonban a brit úgy véli, az ilyesfajta segítségekből nem feltétlen kérnek a versenyzők. „Nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy hihetetlenül tehetséges versenyzőnek mentorálásra lenne szüksége egy másik pilótától. Meg kell találnia a saját útját, el kell követnie hibákat ehhez” – tette hozzá Russell.