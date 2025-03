A haasos újonc látványos balesetét, illetve a mclarenes Lando Norris elsőségét hozó első szabadedzés után helyi idő szerint 16 órakor folytatódott a 2025-ös Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj a második gyakorlással a melbourne-i Albert Park pályán.

A korábbihoz nagyon hasonló körülmények – napos, száraz idő, 25 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet – mellett elsőként a Sauber újonca, a tavalyi Forma-2-es bajnok Gabriel Bortoleto gurult ki a bokszutcából.

A bokszutca kijáratánál érdekes közjáték zajlott, többen félrehúzódva sorba álltak, ám amikor a Red Bull-os Liam Lawson hajtott volna ki, Norris gyorsan megindult, a fűre is ráhúzódva az új-zélandi elé vágott. A Haasnál Oliver Bearman autóját még szerelték, neki még várnia kellett.

Red Bull 🆚 McLaren 👀 Lando Norris and Liam Lawson got a little close in the pit exit 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/AJaxqSaZkZ — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Az első körökre a túlnyomó többség a sárga jelölésű közepes Pirellikkel ment ki, a Mercedesnél azonban másképp gondolkodtak, George Russell és a 18 éves újonc Kimi Antonelli autójára a kemények (fehér) kerültek fel.

Ezzel együtt 10 perc után Russell volt a második a williamses Carlos Sainz mögött – a különbség egyetlen ezred volt! –, utánuk a Racing Bulls-os Cunoda Juki, Norris és a ferraris Charles Leclerc sorakozott a top 5-ben.

A Ferrarinál első hétvégéjét töltő Lewis Hamilton az első edzéshez hasonlóan alulkormányzottságra panaszkodott, hátránya ekkor bő héttized volt elődjéhez képest. Nico Hülkenbergnek és az alpine-os Pierre Gaslynak sem volt könnyű dolga, mindketten megjárták a kavicságyat a pálya különböző pontjain.

A dramatic moment through the gravel for Nico Hulkenberg at Turn 6 😲#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jp0BSd37dn — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

20 perc után a két Ferrari volt a leggyorsabb Leclerc, Hamilton sorrendben, ám az angol ezredre pontosan négytizeddel volt lassabb csapattársánál.

Pár perce elcsendesedett a pálya, hogy aztán többen is már a lágy gumikon hajtsanak ki. A pirosakon elsőként a Racing Bulls-os Cunoda Juki tudott gyorsabb lenni a Ferrariknál.

Norris aztán lazán, kéttizeddel átvette a vezetést (1:16,580), a címvédő Max Verstappen viszont küszködött a rakoncátlan autóval, első lágyas gyors körét ejtette is.

Putting in some strong laps on the Softs 💪 @Charles_Leclerc – P1@LewisHamilton – P5 pic.twitter.com/AXnOTmMmiR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 14, 2025

Leclerc a piros Pirelliken tovább faragott a csúcsidőn, az 1:16,439-cel a nem sokkal utána befutó mclarenes Oscar Piastri sem bírt, bár saját csapattársát megelőzte a hazai kedvenc.

A gyors köröket követően érdekesen festett a top 10: Leclerc, Piastri, Norris, Cunoda, Hamilton, Isack Hadjar (Racing Bulls), Verstappen, Hülkenberg, Stroll és Russell.

A kvalifikációs szimulációk után az utolsó negyedórára mindenki visszatért a közepes/kemény keverékekhez, hogy néhány hosszabb etappal gyűjtsenek adatokat.

Russell az első gyakorlás végéhez hasonlóan most is elfékezett egy kanyart, ezúttal az utolsó előtitt, ahol megint csak aszfalt várta, így az autót gyorsan megforgatva rögtön mehetett is tovább.

Érdemi változás már nem történt, az edzés megint csak rajtszimulációkkal ért véget.

A melbourne-i hétvége szombaton – magyar idő szerint – 2.30-kor folytatódik a harmadik edzéssel, az időmérő reggel 6-kor következik. Vasárnap 5 órakor rajtol majd a szezon első – potenciálisan esős – futama.