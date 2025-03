Tavaly februárban jelentették be, de csak idénre vált valósággá, hogy a hétszeres világbajnok a Mercedesnél eltöltött 13 szezon után a Forma-1 legismertebb, legsikeresebb és legrajongottabb csapatánál, a Ferrarinál folytassa a pályafutását.

A váltás a 40 éves angolra is nagy hatással volt, megszólalásaiból izgalom, büszkeség és áhítat is kiérződik, a hétvégén következő szezonnyitó, az Ausztrál Nagydíj előtt pedig igen érdekes és ötletes módon juttatta kifejezésre érzéseit.

Hamilton az 1986-os tinivígjáték, a Meglógtam a Ferrarival (Ferris Bueller’s Day Off) egyik klasszikus jelenetébe varázsoltatta bele magát – a pilóta a simlis szerelő figuráját vette át, az ő szövegét mondja. Az angol mellett az eredeti alkotásban nem szereplő, ahhoz nem kötődő Edward Norton is feltűnik, az ő megjelenésére egyelőre nincs különösebb magyarázat.

Azoknak, akik esetleg nem ismernék a filmet: a címszereplő egy suliból lógós napjának kalandjairól szól, amelyhez a tehetős családból származó barátjáék garázsában álló, már akkor is rendkívül értékes 1961 Ferrari GT-t is kölcsönveszik, hogy aztán a jelenetben látható módon a parkoló/garázs alkalmazottai is elvigyék azt egy körre, a végén pedig megsemmisüljön az olasz sportkocsi. (Tegyük hozzá, a filmben három replika helyettesítette a valódi modellt.)