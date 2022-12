Több mint 100 milliót ért a Ferrari-replika, de ez még csak a kezdet

Még 1986-ban mutatták be a Meglógtam a Ferrarival (Ferris Bueller’s Day Off) című filmet, melynek forgatásához három replikát is használtak, amit a 250 GT Californiáról mintáztak. Az egyiknek azonban meglehetősen rövid szerep jutott: néhány métert hátrafelé gurult, majd 10 métert repült a levegőben, mielőtt teljesen ripityára tört.

Az Alan Ruck által megformált karakter ugyanis így töltötte ki dühét az autón, ami igaziként a világ egyik legritkább modellje. Már a ’80-as évek második felében dollármilliókat ért a Ferrari 250 GT California, azóta egy-egy példánnyal akár 20 millió dollárt, átszámítva több mint 7,5 milliárd forintot lehet kaszálni.

Így érthető, hogy inkább másolatokat szerepeltettek a filmben, a típusra pedig azért esett a választás, mert ily módon tükrözhetik a főszereplő gondtalan, szabad szellemű életfelfogását, akit Matthew Broderick játszott el. Legalábbis kevesen kelnének útra úgy, ahogy ő, egy ilyen ultraritka és méregdrága sportkocsival. Igaz, később régi sebeket tép fel az olasz verda, hiszen Cameron édesapjával való, nem éppen felhőtlen, bántalmazó viszonyát szimbolizálja – ezért is kell megsemmisülnie.

Így nézett ki a pillanat, amikor megsemmisült a Ferrari 250 GT California. Egy igazi példánnyal drága mulatság lett volna. A Meglógtam egy Ferrarival forgatása után eredeti állapotába állították vissza a sportkabriót. Igaz, vannak hiányosságai, mint például a jobb hátsó lámpatest. A motort pedig nem is pótolták a baleset után, így egy métert sem lehet megtenni vele. A bőrbelső sem olyan, mint egy igazi Ferrariban.

Miután végeztek a forgatásokkal, a törött ál-Ferrarit visszaállították eredeti állapotába. Normál esetben nem érne túl sokat, hiszen alváza, karosszériája ismeretlen eredetű, a belseje is igencsak olcsó hatást kelt, a motort pedig még akkor elintézte a gravitáció. Ugyanakkor a története lényegesen megdobja az értékét, hiszen a film, különösen a tengerentúlon, klasszikusnak számít, és már több, ahhoz köthető relikvia kelt el magas összegért.

Talán ez megmagyarázza, miért fizettek érte több mint 337 ezer dollárt, azaz 127 millió forintot.

A CarBuzz cikke szerint ráadásul ez még csak a jéghegy csúcsa, hiszen minden bizonnyal azóta újra árverésre bocsátották. Aki pedig meg is akarja kaparintani, mélyen a zsebébe kell nyúlnia, amíg onnan ki nem húz 506 250 dollárt. A mostani árfolyamon 190 millió forintos összeggel ez válhat a film legdrágább replikájával, ha megveszik ennyiért.

Ami a másik két másolatot illeti, egyikük már többször is gazdát cserélt, legutóbb 2020-ban, míg egy másikat a Henry Fordról elnevezett innovációs múzeum gyűjteményét gazdagítja az Egyesült Államokban. Ez utóbbit „hősautóként” is emlegetik: amellett, hogy a leglátványosabb manővereket ezzel hajtották végre, azért is különleges, mert egy Ford Mustang V8-as motorja hajtotta.

Maga a Ferrari 250 jóval korábban, 1952-ben debütált a piacon, és egészen 1964-ig gyártották, mielőtt a 275-ös, illetve a 330-as széria váltotta volna. A típus jellegzetessége a 3,0 literes, V12-es motor, mely 300 lóerős teljesítményre képes, és mindemellett számos, ugyancsak legendás limitált szériás darabot vonultat fel. Közülük a GT Californiát az 1960-as Genfi Autószalonon mutatták be, amiből nagyjából 55 darab készült belőle 1961-től 1963-ig. Ugyan „csak” 280 lóerős, de az egyedi gyártású üvegszálas karosszériával sokkal frissebb vonásokat, alacsonyabb hasmagasságot, rövidebb tengelytávot és tárcsafékeket kapott.