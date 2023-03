Újabb ál-Ferrariért fizettek 100 milliónál is többet

Még az előző év végén került kalapács alá egy olyan Ferrari-replika, amit az 1986-ban bemutatott, Meglógtam a Ferrarival (Ferris Bueller’s Day Off) forgatásához használtak.

Bár a decemberben elárverezett példányt a forgatókönyv kedvéért össze is törték, majd visszaállították eredeti állapotába, majdnem 130 millió forintot megért valakinek. Múlt héten, a Bonhams Amelia Island-i árverésén egy másik, szintén a produkcióban használt ál-Ferrarit bocsátottak licitre, ami – mindent beleértve – 313 ezer dollárnál, azaz valamivel több mint 112 millió forintnál állt meg.

A 250 California Spiderre hajazó autót a kaliforniai székhelyű Modena Design & Development építette kifejezetten a film miatt, eredetiségét pedig a Paramount Picture Cars levele bizonyítja, igaz, egyesek feltételezik, hogy ez a modell eredetileg kizárólag a statikus promócióban töltött be szerepet, motor nem is került bele. Ezzel szemben a valóság az, hogy csakúgy, mint a korábbi példánynál, egy, Ford Mustanghoz gyártott, 5,0 literes motor került a gépháztető alá, még ha nem is a nagy teljesítményű fajtából, mivel csak 167 lóerővel rendelkezik.

Hasonlóan „parasztvakítás” az ülések között csillogó váltókar, mivel az autót valójában négyfokozatú, automata sebességváltóval szerelték. Az alváza pedig teljesen egyedi, aminek tengelytávja az 1961-es Ferrari 250 GT California Spider igazi változatáéval egyezik meg.

Nem tudni, mennyire a véletlen műve, hogy alig néhány hónap eltéréssel cserélt gazdát két, a Ferris Bueller-féle filmhez köthető Ferrari-másolat, mindazonáltal az értékük meg sem közelíti egy igazi példányét. Mint azt a Motor1.com megjegyezte, a közelmúltban egy eredeti, 1962-es évjáratú darabot 18 millió dollárért adtak el a Gooding & Company aukcióján, ami forintosítva közel 6,5 milliárdnak felel meg – a 110 millió forint körül összeg az 1,75 százaléka ennek.