Pénteken véget ért a 2025-ös Forma-1-es szezon előtti bahreini három napos kollektív teszt, mely megannyi furcsaságot hozott. A korábbi napok során volt már áramszünet és eső is a sivatagban, a zárónap pedig többek között üvegtörés és pályára tévedő busz miatt is megakadt.

Ezzel együtt volt pozitívum is, ami kiemelhető volt az utolsó napban. Az időjárás végre olyan volt, amire számított a mezőny és a csapatok: nyoma sem volt a felhőknek, napsütéssel és kora nyári meleggel indult a nap.

Ahogy korábban a Vezess megírta, délelőtt a ferraris Charles Leclerc volt a leggyorsabb, így délután az ő idejét „kellett” lenyomnia a többieknek. A Red Bullnál Max Verstappen, a Williamsnél Alexander Albon az ebédszünet után is maradtak még négy órára, a többi alakulatnál azonban helyet cseréltek a csapattársak.

Leclerc idejét először a csapattárs Lewis Hamilton taszította le az élről, majd Pierre Gasly villant az Alpine-nal. Rövid ideig George Russell is az élre állt a Mercedesszel, de Gasly hamar visszavette a vezetést. Hamilton kivételével mindannyian a C3-as abroncsokat, a hatos kínálat harmadik legkeményebbjét használták, a brit Ferrarijára a C4-es gumi került.

Verstappen féltávnál villantott egy jobb kört szintén C3-as gumikon, ami mindenképp biztató lehetett a Red Bullnak azok után, hogy jelentős időt a garázsban töltött az autó. Ennek okára nem derült fény, lehet, hogy csak a beállításokon dolgoztak, de az beszédes volt, hogy pl. Leclerc vagy Andrea Kimi Antonelli is több kört tett egy délelőtt (4 óra) alatt a Ferrariba és a Mercedesbe, mint Verstappen hat óra alatt.

A harmadik tesztnap fotói – a képre kattintva galéria nyílik!

A hollandot azért nem kellett félteni, az utolsó két órába lépve futott egy kellően erős kört ahhoz, hogy a köridőlista élére álljon, benézve 1:30 alá. Sokkal inkább az Aston Martint kellett félteni: Lance Stroll nem volt túl jól, emiatt meg is keverte az alakulat a beosztást. Délelőtt Stroll helyett Fernando Alonso körözött, és noha úgy tűnt, bírni fogja a délutáni gyűrődést a kanadai, az utolsó bő órára ismét a spanyol veteránnak kellett autóba ülnie. A versenygép személyre szabásával jelentős időt buktak.

A köridőtabella az utolsó órában is változott még. Előbb Albon ugrott a Williamsszel az élre, de az utolsó 40 perc ismét Verstappen elsőségével kezdődött. A finishez közeledve a McLaren is villant, a korábban versenyszimulációban elmélyedő Oscar Piastri a végén ráment a gyorsabb körökre is. Mindebből kimaradt a Ferrari, a maranellóiak az utolsó órára visszahúzódtak a garázsba.

Az utolsó percekben a mercedeses George Russell happolta el a napi elsőséget Verstappen elől, de a teszt abszolút legjobb idejét nem tudta megdöntetni.

Az utolsó nap fokozott aktivitást is hozott. Albon egész napos programja során 137 kört tett meg, de a Haas-szal Esteban Oconnak négy óra is elég volt 103 körre, majdnem két versenytávra. Az élen végző Russell is 91-szer ért körbe a bahreini aszfaltcsíkon – ezzel szemben tényleg gyér Hamiltontól a 47, vagy Verstappentől egész nap 81.

A tesztek során megtett teljes körszám:

1. Mercedes 458 kör 2. Haas 457 kör 3. Racing Bulls 454 kör 4. Alpine 405 kör 5. Williams 395 kör 6. Ferrari 382 kör 7. McLaren 381 kör 8. Kick Sauber 354 kör 9. Aston Martin 306 kör 10. Red Bull 304 kör

Legközelebb F1-es akciót az Ausztrál Nagydíj hétvégéjén, március 14-16. között láthatunk. Addig se maradj le a legfrissebb Forma-1-es hírekről, kövess bennünket!