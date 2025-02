Csütörtökön Bahreinben folytatódott a Forma-1-es mezőny 2025-ös közös téli felkészülése, a három napból a másodikat tudták le az új autókkal.

A délelőtt meglepetést hozott – már akinek –, ugyanis a szahíri pályán eleredt az eső. A tesztek előtt – a korábbi előrejelzésekre támaszkodva – két csapat, a Haas és az Aston Martin esőgumikat is igényelt a Pirellitől, és miután a szesön közepe táján szemerkélni kezdett, az amerikai alakulat ki is használta az előrelátást, Esteban Ocon az átmeneti (intermediate) gumikon is kipróbálhatta a VF-25-öst.

A nap első felében egyébként Lewis Hamilton lett a leggyorsabb a Ferrarival a C3-as keverékű gumikon megfutott körével, míg a Red Bullnál műszaki gondok akadtak, Liam Lawson a garázsban vesztegelt, mert víznyomásproblémát kellett javítani az RB21-esen. Fernando Alonso is műszaki probléma miatt maradt le a vizes pályás futásról.

Nem sokon múlott, hogy rendes balesetről is beszélhessünk: a sauberes Nico Hülkenberg és a mclarenes Oscar Piastri a 8-as kanyarban került kényelmetlenül közel a másikhoz, de mindketten megúszták az összeérést.

First contact of the year! 💥 Piastri and Hulkenberg getting a little too close for comfort #F1Testing #F1 pic.twitter.com/enyaPnr0ga — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

Az ebédszünet után a williamses Carlos Sainz nyitott az addigi legjobb idővel, majd kicsit később még tovább javított.

A Ferrarit délutánra átvevő Charles Leclerc a szemetelő esőben megpörgette az SF-25-öst az utolsó kanyarban, de folytatni tudta a munkát.

With spots of rain in the air, Charles spins his Ferrari at the final corner 🔄#F1Testing #F1 pic.twitter.com/5veRZiQn1z — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

Az utolsó, esti, villanyfényes órákra a többség hosszabb etapokra tért át, az időket illetően már nem jött érdemi változás.

A gyakorlás – mondhatni hagyományosan – rajtszimulációkkal zárult.

The drivers line up to practice those starts, marking the conclusion of the day's running 👀 🔴🔴🔴🔴🔴 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/DKjLwFbt16 — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

A legnagyobb távot egyénileg a williamses Carlos Sainz és a Red Bull-alakulatok pilótái, Cunoda Juki és Liam Lawson tették meg (126, 94 és 91 kör – a spanyoltól ez több mint két versenytáv!), csapatszinten a Mercedes volt a legproduktívabb 157 körrel.