Bahreinben harmadik, utolsó napjához ért a 2025-ös Forma-1-es előszezoni teszt, a péntek délelőtt két szokatlan incidenst is hozott.

Ugyan nem rendkívüli, de nem is gyakori, hogy az F1-es autókról leszakadjon egy-egy kasztnielem, akár a motorborítás, és épp ez történt a Haas VF-25-ösével is, amikor Oliver Bearman kezei között a kör közepén vált le egy jókora darab a kasztniból.

More shots of that Haas engine cover that's been torn off – part of it is on the grass 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/hxMnnezahe

— Formula 1 (@F1) February 28, 2025