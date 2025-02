Szerdán indult, ma zárul a Forma-1-esek 2025-ös előszezoni tesztje Bahreinben. A háromnapos gyakorlást a cikk megírásáig a csapatok többsége komolyabb probléma nélkül hozta, ám nem egy furcsa esemény hátráltatta a munkát.

Az első nap vége felé a szahíri pályán és környékén áramszünet adódott, reflektorok híján az alkonyi körülmények között nem lehetett vezetni, így a szesönt egy órával meg kellett hosszabbítani.

Ahogy a Vezessen is beszámoltunk ról, a pénteki délelőtti szakasz vége felé azért kellett piros zászlóval megszakítani a körözést, mert a strateremlvény egyik üveglapja kiesett, és ripityára tört a célegyenes szélén.

Bár nem 13. van, a pénteki átok az ebédszünetet követően szinte azonnal lecsapott: alig 8 perc után megint előkerültek a piros zászlók, ugyanis a pálya melletti szervizúton – korlátok által nem védett részen – egy busz kóválygott a 9-10-es kanyarnál, miközben az alpine-os Pierre Gasly, a haasos Esteban Ocon és a Racing Bulls-os Cunoda Juki is odakint volt.

🔴Red Flag🔴

There's a bus driving on the runoff area!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/a42QUAHNRU

— Fastest Pitstop (@FastestPitStop) February 28, 2025