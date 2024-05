Február 1-jén jelentették be, hogy Lewis Hamilton meglévő mercedeses szerződésének kitöltése helyett 2025-re a Ferrarihoz igazol, ami egyben azt is jelentette, hogy az idei év végén Carlos Sainznak távoznia kell az olasz csapattól.

A spanyol az idei szezon elején igen szépen ment, nem csoda, hogy minden komolyabb csapattal hírbe hozták – felmerült, hogy a Mercedesnél válthatja Hamiltont, hogy a Red Bullnál Sergio Perez helyére ültethetik Max Verstappen mellé, egyesek úgy vélték, hogy akár az Aston Martin is vinné, ha hajlandóak elengedni a tulajdonos fiát, Lance Strollt, az pedig rég nyílt titok, hogy az Audi is szeretné megszerezni Sainzot.

A jelenleg még Sauberként futó, 2026-ra gyári alakulattá váló svájci csapat már megszerezte a német Nico Hülkenberget, az alakulatot irányító Alessandro Alunni Bravi pedig Miamiban első ízben nyíltan beszélt arról, hogy legszívesebben Sainzot ültetnék a veterán mellé.

Hülkenberg ismeri a spanyolt, hiszen 2017 végén és a teljes 2018-as szezonban együtt versenyeztek a Renault-nál, ő örömmel dolgozna vele újra.

„Carlosnak nagyszerű idénye van, okkal udvarol neki sok csapat. Már a közös éveinkben is gyors volt, azóta pedig sokat tanult. Persze végső soron nem én döntök róla, ki lesz a csapattársam” – idézte a német Sport Bild.

Ha már Renault és udvarlás: egy érdekes új szál is megjelent a történetben, a veterán szakújságíró Joe Saward blogjában arról írt, hogy értesülése szerint az idén eddig küszködő Alpine is képbe került, a 2020-ra identitást váltott, de végső soron továbbra is a Renault-hoz tartozó enstone-i csapat is örömmel fogadná őt, bejelentkeztek nála.