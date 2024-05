Bár egy darabig a projekt komolysága is megkérdőjeleződött, miután az Audi az idei szezon elején az eredeti terveknél korábban 100%-os tulajdont szerzett a Stake/Kick Sauberben, biztossá vált, hogy 2026-tól már a négykarikás márka gyári alakulatként működik tovább a hinwili gárda.

A csapatnál harmadik éve a veterán Valtteri Bottas és a kínai Csou Kuan-jü vezet, ám sosem volt titok, hogy nem velük képzelik el az audis jövőt, és hogy már 2025-től a gyári projekt versenyzőinek szánt pilótákkal szeretnének dolgozni.

A pilótacsere meg is kezdődött: nemrégiben bejelentették, hogy több évre szerződtették a tavaly óta a Haasnál vezető Nico Hülkenberget. A nemzetiségén túl a német veterán igazolása mellett szólt, hogy 2014-ben eltöltött már egy szezont a Saubernél, 2015-ben az Audival nyert Le Mans-i 24 órást, ráadásul ott már dolgozott a mostani projektet irányító Andreas Seidllal is.

Az egyik ülés tehát pipa, a másik sorsa viszont még nyitott. Tavaly óta nyílt titok, hogy a ralilegenda apja révén audis kötődéssel rendelkező Carlos Sainz az ingolstadtiak favoritja, és miután a Ferrari év elején bejelentette, hogy Lewis Hamilton kedvéért elbúcsúztatja a spanyolt, reálissá is vált a megszerzése.

Az év eleje óta hallhattunk róla, hogy az Audi tárgyal Sainzcal, egyenesen sürgetik a leszerződését, ám hivatalosan eddig sosem kommunikáltak erről. A jég a múlt hétvégén tört meg, a Sauber vezetője, Alessandro Alunni Bravi Miamiban nyíltan kimondta, hogy őt akarják.

„Köztudott, hogy a piacon van egy topversenyző – Carlos Sainz. Szerintem bárki szívesen leigazolná őt, ő most az egyik legjobb pilóta. Érettséget mutat, jó az autó fejlesztésében, a csapat fejlesztési munkájának előmozdításában, és persze nagyon egyenletesen és nagyon erősen teljesít mind az időmérőkön, mind a futamokon” – kezdte.

„Tisztában vagyunk vele, hogy nem egyedül mi alakítjuk a pilótapiacot, sok tényezőn múlnak a dolgok, sok csapat tárgyal sok pilótával, mi is több opciót viszünk. Sainzcal és más versenyzőkkel is tárgyalunk, ahogy a jelenlegi pilótáink is képben vannak. Kapkodnunk nem kell, az egyik helyet már betöltöttük.”

„Van Carlos, vannak mások is – olyan döntést kell hoznunk, amely nem pusztán 2025-öt érinti, az Audi gyári csapatának jövőjére is hatással van. A szerződések hossza, a versenyzői páros, mind fontos szempont, nem csak egy pilóta kiválasztásáról van szó” – mutatott rá.

Sainznak a Sauber/Audi mellett egyelőre elvi esélye van a Mercedesnél Hamilton utódjaként, a Red Bullnál Sergio Perez helyére, sőt, valószínűtlen, de akár az Aston Martinnál is beülhet honfitársa, Fernando Alonso mellé, ha hajlandóak elengedni Lance Strollt.