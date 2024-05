Már napokkal ezelőtt tudni lehetett, hogy nagy dobásra készül a Ferrari, mivel az olasz márka a hétvégi Miami Nagydíjon ünnepli az amerikai jelenlétének 70. évfordulóját. Annak rendje és módja szerint lassacskán minden kékbe borult a különleges jubileum alkalmából: megmutatták a felszerelést és a sisakokat is, így már csak az autó hiányzott a képből.

Magyar idő szerint a szerda délutáni órákban az SF-24 bekékült változata is megérkezett, ugyanakkor az előzetes várakozásokhoz képest szinte csak mutatóban jelent meg az új szín az autón, amin továbbra is a piros fog dominálni. A képre kattintva galéria nyílik:

The covers are off!! 🔵 Time to meet our #MiamiGP challenger 🤩 #FerrariMiami pic.twitter.com/Ylg3xPnZWf — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2024

Az elmúlt napok hírsodrára két ízben is felült a Ferrari, így kihasználta a lehetőséget arra a csapat, hogy új, névadó támogatóját is bejelentse, mely a Hewlett-Packard (HP) lesz. A megállapodás részleteiről itt számoltunk be.