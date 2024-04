A múlt hét elején kiderült, hogy a Ferrari kékbe öltözik a hétvégi Miami Nagydíjra, az olasz márka amerikai jelenlétének 70. évfordulóját ünnepli. Az új kék felszerelését is megmutatta már a csapat, most a sisakok következtek a sorban.

Bár magukat az autókat még mindig rejtegeti a Ferrari, az jó ideje nem titok, hogy két különböző árnyalatú kéket használnak majd. Így lesz egyébként a sisakokkal is: Charles Leclerc kapta a világos, Carlos Sainz a sötét árnyalatot.

Helmet design of Charles Leclerc for the #MiamiGP

🎨 Adrien Paviot Designs / BS Designs#cl16 #leclerc #ferrari #ferrarif1 #motorsport #f1 #formula1 pic.twitter.com/ReqX7EzHrc