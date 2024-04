A Vezess is megírta, hogy a Ferrari különleges festéssel ünnepli amerikai jelenlétének 70. évfordulóját a jövő heti, Forma-1-es Miami Nagydíjon. Az biztos, hogy mindkét autó tartalmaz majd kéket, ráadásul két különböző árnyalatot.

A Ferrari még mindig nem leplezte le, pontosan milyen is lesz a két egyedi festés, a pilóták, Charles Leclerc és Carlos Sainz viszont már beöltöztek az új színbe.

Íme néhány fotó az egyedi kollekcióról:

