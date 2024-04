Egyetlen Forma-1-es szezont sem kezdett annyira rosszul Lewis Hamilton, mint a 2024-est: négy futam után csupán 10 pont szerepel a hétszeres világbajnok neve mellett, amivel jelenleg kilencedik a tabellán. Japánban is mindössze két egységgel gazdagodott a Mercedes britje, akinek nem volt problémamentes vasárnapja – a futam egy pontján még a csapattársa elől is félreállt.

„Igazi kihívás volt a mai nap. Azt hiszem, egy kicsit megsérült az autóm, amikor az elején összeértem Charles-lal [Leclerc], mert az első etapban rettenetesen alulkormányozott volt az autóm” – panaszkodott Hamilton a Sky Sports F1-nek nyilatkozva. „Egyik kanyarban sem tudtam rendesen elfordulni az autóval, ezért döntöttem úgy, hogy elengedem George-ot [Russell].”

„Nem tudom, melyik lett volna a jobb. Mindkét keveréken szörnyen mentünk” – felelte arra a kérdésre a 39 éves versenyző, hogy szerinte más taktika működött volna-e.

A szombati napot követően még meglepően pozitívan nyilatkozó Hamilton a hetedik helyről rajtolva veszített tehát két pozíciót is, pedig a Mercedes a piros zászlót kihasználva még az egykiállásos stratégiával is próbálkozott. Végül nem bizonyult kifizetődőnek a rizikó, így két kerékcserével fejezték be a szuzukai futamot.

Toto Wolff, a Mercedes főnöke azonban megvédte a csapat döntését, szerinte egyértelműen „ez volt a helyes lépés” a piros zászlóval megszakított rajt után.

„Ahonnan kezdtünk, nagyon nehéz volt elérni bármit is. A harmadik etap alapján még a dobogóra is lett volna esélyünk, azonban az első etapunk borzalmas volt – muszáj kiderítenünk, hogy miért” – idézte az osztrák csapatvezető szavait az Independent. „Hirtelen két másodpercet veszítettünk körönként, és attól a pillanattól egyértelmű volt, hogy nem húzzuk ki a végéig.”

„Erre nincs mentség, ezt meg kell oldanunk. Az autónk egyre gyorsabb, de most életpróba előtt állunk” – tette hozzá Wolff.