Talán mára köztudott, de sosem árt elismételni, hogy a zárt gépkocsi üvegházként működik, már odakint mérsékelten meleg időben is gyorsan 50-60 Celsius-fokra melegedhet az utastér hőmérséklete, amit még az egészséges felnőtt sem bír sokáig, a gyerekek, az idősek, a krónikus betegek, a házi kedvencek számára pedig igen gyorsan életveszélyt jelenthet.

Éppen ezért cselekedtek gyorsan a tapolcai rendőrök, amikor május 8-án délelőtt bejelentést kaptak, hogy egy másfél éves éves kislány bennragadt az autóban. A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol a gyermek édesanyja fogadta őket. Az anyuka elmondta, hogy a kislányt beültette hátra a gyermekülésbe, azonban az indítókulcs bent maradt a kocsiban, és az autó lezáródott.

Söjtöri Ernő r. őrmester – az édesanya beleegyezésével – speciális üvegtörővel betörte az ablakot, majd hozzáfért az ajtó kilincséhez, és kinyitotta azt. A kislányt kivették a gépkocsiból, szerencsére ijedtségen kívül nem lett más baja.