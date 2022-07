Tudományos alaposság nélkül, de annál nagyobb lelkesedéssel készültünk rá, hogy márpedig most annyira közel kerülünk a hőgutához egy napra kitett autóban, amennyire csak merünk. Hiszen itt a tömör kánikula, ilyenkor jönnek sorban a borzasztó hírek a kocsiba zárt kisbabákról, kutyákról – meg kell mutatnunk, mennyire kegyetlen, veszélyes és felelőtlen dolog “de csak pár percre” is egyedül hagyni bárkit egy ilyen apró, zárt térben, egy kerekes üvegházban.

A kísérletet még 2014-ben csináltuk, de soha nem volt még annyira aktuális, mint most!

A gyorsan felmelegedő autóban a test belső hőmérsékletének gyors emelkedését nem tudja a szervezet izzadással kompenzálni. Amíg próbálja, addig nincs is nagy baj, de amikor leáll a verejtékezés, jön a hőguta; a vérkeringés elkezd akadozni, ettől az agy vérellátása is instabillá válik. Bódultság, szédülés, hányinger, az összpontosítás képességének hiánya a kezdeti jelek a végső összeomlás előtt. A keringés zavara miatt a bőr is szederjessé, illetve sápadttá válik. Ha nem érkezik segítség, jön az eszméletlenség és végül a halál. Ezt nem vártuk meg…

A hőgutát szenvedett személyhez orvosi segítséget kell hívni, de amíg az megérkezik, hűvös helyre kell vinni, levetkőztetni, hidegvizes borogatással hűteni, masszírozni, és – ha nem eszméletlen – itatni. Persze nem sörrel-borral-kávéval, hanem vízzel, sőt; akár enyhén sós vízzel, a kiizzadt sót pótlandó.