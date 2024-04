Kettős Ferrari-győzelem született a 2024-es Forma-1-es Japán Nagydíjon: Max Verstappen és Sergio Perez a ferraris Carlos Sainz előtt értek célba Szuzukában. Taktikailag rendkívül sokszínű volt a futam, melyet egy nagy rajtbaleset miatt meg is kellett szakítani.

Az 53 körös, napos időben zajló futamot közepes abroncsokon kezdte a mezőny többsége, de nyolcan a lágyakon rajtoltak. Közülük Fernando Alonsót volt érdemes figyelni, aki a legjobb tízből egyedüliként választott így: az Aston Martin spanyolja az ötödik helyről kezdett, ez jobb esélyeket kínált neki a rajtnál.

Az élen tiszta rajtot vett mindenki, pozíciócsere nem volt, viszont hátul hatalmasat ütközött Daniel Ricciardo (RB) és Alexander Albon (Williams). A két autó a gumifalat kvázi kiszakította a helyéről, piros zászlóval meg is szakították a körözést szinte azonnal.

Replay of the incident between Ricciardo and Albon 💥pic.twitter.com/kbabKS9kvj — RBR Daily (@RBR_Daily) April 7, 2024

A helyreállítási munkák és az újbóli előkészületek után az eredeti rajt után bő fél órával folytatódott a Japán Nagydíj a harmadik körrel, állórajttal. Voltak, akik a piros zászló alatt ingyen kereket cseréltek: a két Mercedesre például felkerültek a kemény gumik, de az Alpine-ok is így döntöttek Logan Sargeanttel (Williams) együtt. Carlos Sainz és Charles Leclerc Ferrarijaira új közepes Pirellik kerültek.

Az új rajt már tényleg sima volt: Leclerc megelőzte Hamiltont és feljött a hetedik helyre, a japán Cunoda Juki (RB) pedig feljött a kilencedik helyre, kiköszörülve az első rossz rajt csorbáját.

Az élen változatlan volt a Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) sorrend. Pár kör elteltével a mercedeses George Russell visszaelőzte Cunodát a 9-10. helyen. Szét is szakadozott a mezőny a pontszerző helyeken, nem követte senki a másikat egy ideig DRS-távolságon belül.

Hátul Lance Stroll előretörésének lehettünk szemtanúi, aki a hetedik körben már a 11. volt a környezeténél jóval gyorsabb Aston Martinnal. A kerékcserék is elkezdődtek már ekkoriban, Nico Hülkenberg (Haas) és Valtteri Bottas (Kick Sauber) ekkorra már túl voltak egy bokszkiálláson. Példájukat hamar követte a top10-ből Cunoda is, szokatlanul korai kiállások voltak ezek.

A 10. körtől kezdve az élmezőnyben a két Ferrari-pilóta kezdte nyomás alá helyezni az előttük haladó McLaren-versenyzőket. Verstappen eközben már bő három másodperccel vezetett Perez és hattal Norris előtt. A McLaren reagált is erre, Norrist a 11. kör, Piastrit a 12. kör végén új kemény gumikért a bokszba hívták.

Miközben Csou Kuan-jü (Kick Sauber) feladta a futamot, addig a két Mercedes csapatutasításra helyet cserélt egymással. Először maga Hamilton érezte úgy, hogy elengedhetné Russellt, a fiatalabb britet gyorsabbnak gondolta magánál a hétszeres bajnok. Közben az élmezőnyből Alonso is megejtette kerékcseréjét, a spanyol lágyakról közepesekre váltott, ekkor a 15. körben jártunk az 53-ból.

Alonso lépésére már többen is reagáltak: Perez és Sainz egyidejűleg jártak a bokszban, közepes keverékeken folytatva a versenyt. Norris a korai kiállásnak köszönhetően Perez elé is vágott, azaz a virtuális második hely volt az övé. Egy körrel később Verstappen is megkapta friss közepes gumijait.

A sorrend a 18. kör végén Leclerc, Verstappen, Norris, Perez, Russell, Hamilton, Sainz volt – a keményeken haladó, nem cserélő Mercedeseket ekkor már Norris és Perez is előzgette, és Sainz is belekezdett a folyamatba a 19. körben. Ők, illetve Leclerc még adósak voltak egy kiállással, de a taktikából kiindulva a két Red Bullnak és Sainznak is fel kellett még tenni egy közepestől eltérő keveréket.

LAP 17/53 LANDO NORRIS WHAT A MOVE! He needs to clear Hamilton to keep the pressure on Verstappen, who has pitted, and he does just that on the outside at T1 👏#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/DGOt8mY1O6 — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Verstappen a tényleges vezetést a 21. körben vette vissza a még mindig nem cserélő Leclerc-től, Sainz pedig feljött a legjobb ötbe, miután Russellt is megelőzte. A Mercedeseknek nem volt nyugtuk, Alonso is elkezdte levadászni őket – nem jött be a kemény gumis taktika.

Miközben Russell-t kihozták a bokszba új kemény gumikért a 23. körben, történt egy valós pozíciócsere is az élmezőnyben: Perez megelőzte Norrist, így gazdát cserélt a virtuális 2-3. hely gazdája. Ez a valóságban a 3-4. hely volt, mert Leclerc még mindig a második volt és köszönte szépen, jól érezte magát. Eddigre már Hamilton is levetette használt kemény gumijait, és kapott egy új szettet belőle.

Leclerc a 26. körben nagyot hibázott, lecsúszott a pályáról és elment mellette Perez. Norrist még maga mögött tartotta, és a kör végén együtt is mentek a bokszba. Kemény gumikat kapott mindkét pilóta, a pályára azonban úgy tértek vissza, hogy közéjük keveredett Russell. Norris nem sokat vacakolt Russell mögött, a 28. körben körbe is autózta a Mercedest.

LAP 27/53 It’s all happening here in Suzuka! 🍿 Leclerc goes wide, then pits with and jumps ahead of Norris… Then Russell gets between them as they exit the pits! #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/GZ7qSJXwxZ — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

A dobogóért érdekes csata zajlott. Ekkor Verstappen és Perez mögött Sainz volt a harmadik, Alonso a negyedik, Piastri pedig az ötödik, de a második hely ugyanúgy kinézett az ekkor hatodik Leclerc-nek, illetve adott esetben az ekkor hetedik Norrisnak is a harmadik hely – utóbbi kettős ekkor már taktikailag rendben volt. A Mercedesek nagyon el voltak veszve: Russell a nyolcadik, Hamilton a 9. volt, ők később jöhettek meccsbe Alonsóval és Piastrival. Az utolsó pontszerző hely birtokosa gyakran változott, de Cunoda jó eséllyel pályázott a hazai pontra.

A 34. körben Perez és Alonso is letudta utolsó kötelező cseréjét, előbbi Leclerc és Norris mögé tért vissza. Egy körrel később Verstappen is befejezte futama bokszutcai részét, így ideiglenesen Sainz vette át a vezetést. Perez nem sokat várt Norris megelőzésével, így a virtuális dobogón Verstappen, Leclerc, Perez volt a sorrend.

Perez egy kör alatt utolérte Leclerc-t és meg is előzte, azaz a két Red Bull állt az első két helyen. Sainz sem sokáig bonyolította az állást, használt közepes abroncsait a 36. kör végén ledobta, és feltettek neki a fináléra egy kemény gumiszettet.

LAP 36/53 ‘Sainz’ that the tyres are going off on the Ferrari 👀 He pits a lap later, promoting Verstappen back to the lead.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Hw8puWFZnC — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

16. körrel a leintés előtt Verstappen 7 másodperccel vezetett Perez előtt, Leclerc pedig a dobogót védte Norristól. Russell és Hamilton az 5-6. helyen haladtak, de Sainz közvetlen mögéjük tért vissza. A spanyol Hamiltont azonnal meg is előzte, Russell pedig kiállt előle, friss közepes Pirellikre váltva, így már az ötödik volt, és üldözőbe vehette a dobogós helyen haladó Leclerc-t.

Az ekkor hatodikként haladó Hamiltonhoz közeledett Alonso és Piastri, Russell pedig viszonylag messze volt már a 9. helyen tőlük, de lágyabb és frissebb gumik voltak autóján. Hamilton végül Russellhez hasonlóan közepes gumikra váltott az utolsó körökre, és a kilencedik helyre ért vissza a pályára, Russell mögé.

A 42. körben Sargeant tolatgatott a pályán, miután egy alkalommal a bukótérbe csúszott, de baleset és sérülés nélkül megúszta mindenki a furcsa helyzetet.

LAP 43/53 Sarge is in the gravel! The Williams finds reverse and manages to keep it going 💪#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/kXAyIGh3yB — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Itt kezdődött a futam hajrája: Sainz a friss gumikon utolérte Norrist és Leclerc-t, így hármas csata kezdődhetett a dobogóért. A spanyol előtt kétszer is nagy hibát vétett a McLaren britje, így a 44. körben fel is jött a negyedik helyre. Leclerc-rel burkolt csapatutasításban közölték, hogy jó lenne, ha nem védekezne gyorsabb csapattársa ellen, de ami azt illeti, ez a csata nagyon egyoldalú volt: tíz körrel frissebb gumikon a spanyol simán körbeautózta ferraris csapattársát.

LAP 46/53 Carlos gets it done! It’s a smooooooth pass around the outside of T1 to put the Spaniard up onto the podium! 🌶️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/wr2JWWJiGU — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Az élen ezzel el is dőlt minden: Verstappen ekkor már 11 másodperccel vezetett Perez előtt, és a mexikói fórja is 9 másodperc volt Sainz Ferrarijával szemben. Leclerc volt a negyedik, Norris pedig az ötödik. A kérdés csak az volt, mi lesz a 6-9. hely sorsa. Alonsót végigüldözte a futam második felében Piastri, előzni azonban nem tudott. Megjött mögéjük viszont Russell, és Hamilton sem volt túl messze.

Russell az 50. körben majdnem belecsúszott egy előzési próbálkozás közben Piastriba, kiélezett meccs volt a 7-8. helyen. Helycsere nem történt ekkor, de az utolsó körben a Mercedes pilótája utat talált az ausztrál versenyző mellett.

LAP 50/53 … but it’s not going to be easy! 😱 Russell dives to the inside of Piastri at the chicane, they take avoiding action and then the McLaren defends hard into T1 🍿#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/1DxIdHO3Bb — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Verstappen tehát pályafutása 57. győzelmét aratva megnyerte a Japán Nagydíjat Perez és Sainz előtt. Leclerc a szombati nyolcadik rajthelyet negyedikre váltotta, Norrisnak be kellett érnie az ötödik hellyel. Pontot szerzett még Alonso, Russell, Piastri, Hamilton és a hazai pályán versenyző Cunoda.

A bajnokság állása:

Verstappen – 77 p

Perez – 64 p

Leclerc – 59 p

Sainz – 55 p

Norris – 37 p

Piastri – 32 p

Red Bull – 141 p

Ferrari – 120 p

McLaren – 69 p

Mercedes – 34 p

Aston Martin – 33 p

RB – 7 p

A világbajnokság két hét múlva Kínában folytatódik.