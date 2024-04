A hatodik helyen intette le a kockás zászló Fernando Alonsót a Forma-1-es Japán Nagydíjon, és bár rontott a rajtpozíciójához képest, a kétszeres világbajnok elégedetten szállt ki a hétvége előtt továbbfejlesztett Aston Martinból.

A leintés után arról kérdezték a 42 éves versenyzőt, hogy a verseny hajrájában szándékosan engedte-e magához közel, a DRS-nyitás szempontjából kritikus egy másodpercen belülre Oscar Piastrit, hogy így védje a pozícióját a mögötte haladó George Russell-lel szemben.

Már nem is tudom, mit mondjak, főleg Ausztrália után. Lehet, hogy kizárnak a bajnokság hátralevő részéből

– utalt Alonso a két héttel ezelőtti büntetésére.

Mint ismert, az Ausztrál Nagydíj után 20 másodperces büntetéssel sújtották az Aston Martin pilótáját, amiért az utolsó előtti körben váratlanul lassított, ami – még ha közvetetten is, de – Russell balesetét eredményezte. Ezzel szemben a mostani DRS-trükk eltért a melbourne-i esettől, amit Alonso is elismert, aki a tavalyi Szingapúri Nagydíj befutóját is felidézte, amikor ferraris honfitársa, Carlos Sainz hasonló módon fogott össze Lando Norrisszal a győzelme érdekében, és akkor is a harmadik helyen autózó Russell húzta a rövidebbet.

„Egyértelmű, hogy az is egy módja volt, hogy védjem magamat Russell ellen, hogy közvetlenül magam mögött tartottam Piastrit” – magyarázta a DAZN kamerái előtt a spanyol. „Az utolsó egyenes előtt egy picit visszavettem, hogy Oscar egy másodpercnél közelebb kerüljön hozzám. Szerintem Carlos is így csinálta Szingapúrban: hagyta a második helyezettnek, hogy nyissa a DRS-t, és védte magát a harmadik helyezettel szemben. Ez normális, mint minden versenyen.”

„Ez egy csoda”

Alonso a saját futamát értékelve kijelentette, ez volt a „legjobb versenye” az elmúlt egy évben. „Azt hiszem, tavaly április vagy május óta nem volt ennyire komplett hétvégém, minden bizonnyal pályafutásom öt legjobb futama között van a mostani, de senki sem fog rá emlékezni, mert hatodik lettem, miközben ötödiknek kvalifikáltam” – mondta.

„A Red Bull és a Ferrari azonban egy teljesen másik ligában van, ahogyan a McLaren és a Mercedes is előttünk áll, így normál esetben minden időmérőn és versenyen a 9-10. hely környékén kellene végeznünk. Ehhez képest ez egy csoda, és erre a versenyre mindig emlékezni fogok, míg a legtöbben 2-3 napon belül elfelejtik.”

Szuzukai szereplésével Alonso pontszerzési mérlege továbbra is makulátlan 2024-ben, amivel jelenleg nyolcadik a tabellán, pontegyenlőségben Russell-lel. Az Aston Martin konstruktőri helyezése pedig a spanyol által felvázolt erősorrendet támasztja alá, a silverstone-i alakulat ugyanis az ötödik helyen áll az év első négy versenye után, igaz, csak egy pont a hátránya a Mercedesszel szemben.