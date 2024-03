Negyedikként zárta hazai Forma-1-es nagydíját Oscar Piastri, a McLaren versenyzője. Az ausztrál pilóta közel állt ahhoz, hogy történelmet írjon, és elsőként állhasson az Ausztrál Nagydíj dobogójára ausztrálként, ám futama nem alakult megfelelően.

Az első kiállásokat követően a stratégia neki kedvezett, és feljött a harmadik helyre. A ferraris Charles Leclerc-rel azonban nem tudott mit kezdeni, ezért megkérték, hogy engedje el Lando Norrist, aki gyorsabbnak tűnt nála. A brit valóban jobb tempóra volt képes, ám az előzés nem jött össze neki sem, és végül ő ünnepelhetett a pódiumon.

„Jó eredmény ez. Természetesen szerettem volna egy hellyel előrébb végezni, de így is örülök. Néhány apróság jobban is alakulhatott volna, kissé küszködtem a verseny közepén a kemény abroncsokon” – mondta Piastri, aki egy alkalommal le is csúszott a pályáról a használt gumikkal.

A McLaren volt a hétvége második legerősebb csapata a Ferrari mögött – erre Piastri nem számított előzetesen. „Pozitív meglepetés volt. Max [Verstappen – a szerk.] korán kiesett, de meglepődtem, hogy Checo nem volt gyorsabb. A tény, hogy közel voltuk a Ferrarihoz, remek jel a jövőre nézve” – tette hozzá.