Tökéletesen használta ki Max Verstappen kiesését és a Red Bull ritka technikai hibáját a Ferrari, a maranellói istálló ugyanis Carlos Sainz vezetésével kettős győzelemmel tarolt a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon.

Bár a legtöbben annak tudják be a Ferrari melbourne-i sikerét, hogy a kiesése miatt Verstappennek esélye sem volt labdába rúgni a futamon, a háromszoros világbajnok csapattársa, Sergio Pérez máshogy véli. „Teljesen mértékben igen” – vágta rá az ezt firtató kérdésre a mexikói.

Pérez egyébként felejthető futamot zárt, a büntetése után a hatodik helyről rajtolva még a dobogóért zajló csatába sem tudott beleszólni. A másik Red Bull-lal így a két Ferrari és a két McLaren mögött, ötödikként ért célba; mielőtt George Russell balesete miatt virtuális biztonsági autó rendeltek el az utolsó körre, 30 másodpercnyire volt a harmadik helytől.

„Sajnos nem volt meg a tempónk. Azt hiszem, túl korán álltunk ki kerékcserére. Láthattuk, hogy a Ferrari és a McLaren is egy lépéssel előttünk jár” – magyarázta a bizonyítványát a Sky Sports F1-nek. „Nem tudtuk megfelelő tartományba vinni az egyensúlyt, emiatt lesz még mit tennünk a következő versenyeken. Itt nagyon különleges az aszfalt, ami miatt egész hétvégén nem volt jó a tapadásunk.”

„Már péntektől fogva küzdöttünk [a tempóval], a gumikezelési gondjainkon pedig egyáltalán nem tudtunk átlendülni. Ilyenre már volt példa hasonló pályán, mégpedig Las Vegasban, ahol a Ferrari erősebb volt nálunk, és az első gumijainkra sem tudtunk vigyázni.”

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is megszólalt Pérez gyengélkedése kapcsán, illetve magyarázatot is adott arra. „Valószínűleg nem tudott róla, de megsérült az autója, amikor elment Fernando [Alonso] mellett, így jelentős leszorítóerőt veszített” – nyilatkozta a leintés után. „Emiatt a gumikopás is romlott, így az egyes etapok végén egyszerűen nem voltunk jók, ami eddig szokatlan volt az autóink esetében.”

Bár a rendhagyó végeredménynek, illetve annak köszönhetően, hogy még a szezon elején járunk, lényegesen szorosabbá vált a bajnokság, Pérez a harmatosabban sikerült melbourne-i szereplése ellenére is tartja a második helyét Verstappen mögött.