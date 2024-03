Mindössze négy körig tartott Max Verstappennek a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj. A Red Bull háromszoros világbajnoka a pole-pozícióból vághatott neki az 58 körös viadalnak, azonban már a második körben megelőzte őt a ferraris Carlos Sainz, majd elkezdett füstölni az autója. Később lángra is kapott a jobb hátsó fék, így a bokszba hajtva kénytelen volt feladni a melbourne-i futamot.

Idő előtti kiállása révén még a leintés előtt kiderült, mi okozta a világbajnoki éllovas vesztét. „Amit eddig látunk az adatokból, hogy amint kialudtak a lámpák, beragadt a jobb hátsó fék” – árulta el Verstappen a Sky Sports F1-nek. „Ez okozta a kárt, és egyre rosszabb lett. Olyan volt, mintha behúzott kézifékkel vezettem volna.”

„Ez az oka annak, hogy néhány kanyarban nagyon furcsának érződött az autó. Hirtelen alulkormányozottá vált, pedig a rajtrácsra kivezető körön még nagyon jó volt, és elégedett voltam azzal, amit csináltunk. Az azonban nem segít, ha beragad a fék” – tette hozzá a 26 éves versenyző.

Verstappen utoljára a 2022-es Ausztrál Nagydíjon esett ki, így 43 futam után először fordult elő, hogy egy Forma-1-es versenyhétvégéről üres kézzel távozott.

The remnants of Verstappen's tyres following the brake issues that caused his retirement 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/7HS4DX3Y5e

— Formula 1 (@F1) March 24, 2024