Kettős Ferrari-győzelem született a 2024-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon: Carlos Sainz és Charles Leclerc a McLaren britje, Lando Norris előtt értek célba Melbourne-ben. A futamgyőztes 16 nappal a vakbélműtétje után aratott fölényes sikert, nem volt kihívója a futam során.

Az 58 körös, napos időben zajló futamot közepes abroncsokon kezdte a mezőny többsége. Kivételt Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas), a bokszból induló Csou Kuan-jü (Kick Sauber), Lewis Hamilton (Mercedes) és Daniel Ricciardo (RB) jelentettek: előbbi hármas kemény Pirellikkel kezdett, míg utóbbi két versenyző lágyakon rajtolt.

Különösen tiszta rajtot vett a mezőny, az első helycserét a 6-7. helyen láthattuk George Russell (Mercedes) és Sergio Perez (Red Bull) között. Max Verstappen (Red Bull) a szokásos módon igyekezett mihamarabb elhúzni Carlos Sainz, Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) elől.

A hollandnak azonban ez nem sikerült: Sainz a második körben a DRS-sel simán körbeautózta a hollandot, így idén egy kört már a Ferrari is vezetett. Hamar kiderült, hogy a hollandnak valamilyen műszaki hibája van: a negyedik körben már dőlt a füst a jobb hátsó fékből, kiesett a holland a versenyből!

Verstappen makes it back to the pits. His pit crew can’t do anything. He’s not coming out again. He’s OUT ❌ #F1 #AusGP pic.twitter.com/GqQW5W2CHh

Az élen így kihívó nélkül autózott Sainz: Norris 1,5 másodpercre lemaradva üldözte őt, Leclerc pedig próbált kikerülni a szorosan fogott McLaren-szendvicsből. Perez beragadt Russell mögé az 5-6. helyen, mögöttük Lance Stroll (Aston Martin), Cunoda Juki (RB), Hamilton és Alonso haladtak.

A kerékcserék a 8. kör magasságában már megkezdődtek, Hamilton és Ricciardo is keményekre cserélte a lágy gumikat. Ez beindította a lavinát, a közepes gumisok, köztük Russell vagy Stroll is cseréltek ekkor. A Saubernél közben megint előjöttek a kerékcsere-problémák, idén még nem volt gondmentes hétvégéjük.

A 10. kört a Ferrari és a McLaren is a bokszban dolgozott, Leclerc és Piastri autójára is felkerültek a kemény gumik. Elképesztően pörögtek az események, Hamiltont csak visszajátszásban láthattuk a fűre hajtani.

Oscar pits for a set of Hards. #AusGP 🇦🇺 [Lap 11/58] pic.twitter.com/ADEyRxSyQN

Sainz az élen jelentős tempóelőnnyel körözött, 4 másodperc föle növelte előnyét Norrisszal szemben. A cserék miatt Perez felugrott a 3. helyre a 11. körben, és összesen csak hatan nem jártak ekkor a bokszban. Három körrel később Sainz és Norris között már hét másodperc felett volt, nagyon sietősre vette a figurát a spanyol.

A kerékcserék újabb hulláma a 15. körben érkezett el Norris és Perez kiállásával. Norris mellett elment Leclerc és Piastri, így virtuálisan Ferrari 1-2., McLaren 3-4. volt a sorrend. A pályán a rajt óta kemény gumikon lévő Alonso „rontotta” ezt el, aki másodikként haladt.

Sainz a 17. körben cserélt kereket, így Alonso átvette a vezetést, de Sainz közvetlenül ott volt mögötte. Hamilton autójában csütörtököt mondott a Mercedes-motor, a brit a pályán állt meg, így virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe.

LAP 17/58

Hamilton is crawling around the track looking for a place to pull over

Looks like engine issues have ended his race ❌

VIRTUAL SAFETY CAR #F1 #AusGP pic.twitter.com/tu77Zcfi86

— Formula 1 (@F1) March 24, 2024