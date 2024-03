Több esetet is vizsgáltak a versenyfelügyelők a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szombati időmérője után, többek között a harmadik helyre kvalifikált Sergio Pérezt is beidézték.

A Red Bull mexikói versenyzője még a Q1-ben tartotta fel Nico Hülkenberget, aki annak ellenére, hogy éppen gyors körön volt, kénytelen volt lassítani és letérni az ideális ívről a 13-as kanyarnál, hogy kikerülje az annak csúcspontján döcögő Pérezt.

Nem úszta meg következmények nélkül az esetet a bajnokság második helyén álló Pérez: három rajthelyes büntetést kapott, így csak a hatodik rajtkockából vághat neki a futamnak.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által kiadott dokumentum szerint a stewardok számára a rádióbeszélgetéseket visszahallgatva világossá vált, hogy a csapat pedig mindössze egy másodperccel korábban jelezte neki, hogy Hülkenberg versenytempóban érkezik mögötte, így már esélye sem maradt rá, hogy kitérjen a német Haas-pilóta útjából. Az ötszörös futamgyőztes egyébként a következő körére készült, és emiatt arra figyelt, hogy lemaradjon az előtte haladó autótól.

Keep in mind that Sergio Perez (P3 in quali) will be investigated for blocking Hulkenberg in Q1.

Possible penalty, but I think he will get away with this. #AustralianGP pic.twitter.com/vfbP564kcs

— Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) March 23, 2024