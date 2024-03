Napos időben, 19 fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év harmadik időmérő edzése Melbourne-ben, a 2024-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. A harmadik szabadedzés vége elképesztően szoros lett, az ottani kép alapján a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes is meccsben lehetett a pole-pozícióért.

A Q1 kezdetén még a takarításé volt a főszerep: az ausztrál őszben a faleveleket is le kellett „söpörni” a kocsikkal az aszfaltról. A pálya még a hétvége ezen szakaszában is körről körre javult, ami egy utcai helyszínnél egyáltalán nem meglepő.

Az utcai jelleget Esteban Ocon meg is tapasztalta: egy alkalommal túl közel ment a falhoz Alpine-jával, bal hátsó defekt lett a kontakt vége.

Using every inch of track and more 😮



Esteban Ocon brushes the wall exiting the final corner 💥#F1 #AusGP pic.twitter.com/8aiqWwzQn2