Február elején – egy holland lapnak köszönhetően – derült fény arra, hogy a Red Bull belső vizsgálatot indított a Forma-1-es csapatfőnök Christian Horner ellen. Az alakulatot 2005 óta irányító angol ellen egy női alkalmazott, személyi asszisztense tett panaszt munkahelyi visszaélés miatt, ám a vizsgálatot a panaszok elutasításával zárták le a szezonnyitó Bahreini Nagydíj kezdetére.

Az ügyből így botrány lett, ugyanis valakik kiszivárogtatták az állítólag a vizsgálatban bizonyítékként felhasznált whatsappos csevegések állítólagos képernyőfotóit, melyek igen rossz színben tüntették fel Hornert.

A közfelháborodást kihasználva a háromszoros világbajnok címvédő Max Verstappen édesapja, Jos a sajtóban üzente meg Honrernek, hogy távoznia kell, mielőtt az ügy szétfeszíti a csapatot, de Bahreinben mások szeme láttára személyesen is veszekedésbe keveredett a csapatfőnökkel.

Gyorsan megjelentek újabb szálak is: felmerült, hogy az amúgy 2028-ig lekötött Verstappen idő elhagyhatja a Red Bullt, főleg, ha a holland oldalhoz tartozó – és a szaúdi hétvége előtt valahonnan fentről megbuktatni kívánt – motorsportfőnök, Helmut Marko távozni kényszerül. A Mercedes-főnök Toto Wolff is beszállt a játékba, arról beszélt, hogy tulajdonképpen tárt karokkal várnák Verstappent, sőt, vele együtt akár Markót is, míg a Ferrari a zavarosban halászva a sztártervező Adrian Newey-t nézte ki.

Ugyan az első két hétvége a pályán totális Red Bull-uralmat hozott, a belső felfordulást kezelni kellett, és a brit Mirror értesülése szerint ez meg is történt a héten.

A lap úgy tudja, a Red Bull osztrák vezetése, az alapító és továbbra is 51%-os többségi tulajdonos thai Yoovidhya család képviselői, Horner, Verstappenék és Marko békéltető tárgyalásra ültek össze, melyen az osztrák főnökök – Oliver Mintzlaff CEO és Franz Watzlawick ügyvezető igazgató – is kiálltak Horner mellett, a Verstappen-Marko tengelyt pedig a nyilvános támadások felfüggesztésére szólították. Állítólag a felek elfogadták a „tűzszünetet”, hogy mindenki Verstappen negyedik bajnoki cmének megszerzésére koncentrálhasson.

A következő napokban-hetekben meglátjuk, mennyi igaz a fentiekből, ám ha a Red Bull-os szereplők tartják is magukat a megegyezéshez, Horner még bajba kerülhet, hiszen a Forma-1-et felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA) is bepanaszolták, ahogy az ellene panaszt tevő, azóta állásából felfüggesztett beosztott is tehet újabb lépéseket, akár a nyilvánosság elé is léphet.

A héten a 2024-es Forma-1-es világbajnokság a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal folytatódik.