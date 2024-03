Bár a Szaúd-arábiai Nagydíjon újabb magabiztos kettős győzelmet húzott be a Forma-1-es csapat, a színfalak mögött folytatódik a Red Bull-os hatalmi harc/szappanopera.

Az elmúlt két hétben tisztázódott, hogy a csapatfőnököt érintő munkahelyi visszaélési ügy csak egy részlete a belső harcnak: míg Max Verstappen, de főleg apja, Jos, valamint az energiaital-gyártó osztrák vezetése szeretné elérni Horner távozását (nyitóképünkön a főnök az osztrák vezérigazgatóval, Oliver Mintzlaff-fal), a csapatfőnököt továbbra is támogatja az 51%-os többségi tulajdonos thai alapítócsalád.

Az adok-kapok részeként a Red Bull motorsportfőnöke, az F1-es alakulattól független, a Verstappen-oldalhoz sorolható Helmut Marko is támadást kapott a thai féltől, igyekezték felfüggeszteni állásából, de végül maradt.

„Volt egy megbeszélés [a Red Bull-vezetőkkel], de arra jutottunk, hogy csak pletykákról van szó, nincs jogi alapja a felfüggesztésnek” – beszélt nyíltan a holland De Telegraafnak az elmozdítási kísérletről a jogi végzettséggel is rendelkező 80 éves osztrák.

A hétvége során az is világossá vált, hogy Marko távozása esetén Verstappen sem maradna a Red Bullnál, a hírekre reagálva a Lewis Hamilton utódját kereső Mercedes főnöke, Toto Wolff is reagált, arról beszélt, hogy a háromszoros világbajnokot, de vele együtt Markót is szívesen látják náluk.

„Nagyon kedves tőle, de egyelőre nem élek az ajánlattal” – mondta erről a matuzsálem.

A Red Bull-os helyzetet kihasználva a Ferrari is szeretne a zavarosban halászni, úgy hírlik, vinnék az évtizedek során már számtalanszor megkörnyékezett sztártervezőt, Adrian Newey-t, valamint a technikai igazgató Pierre Wachét. „Nagyon remélem, hogy ebből nem lesz semmi” – jegyezte meg Marko.

A motorsportfőnöknek egyébként kezd igazán elege lenni az egész belháborúból, küzdelemből.

„Nagyon remélem, hogy a lehető leghamarabb lezárul ez az egész. Az elmúlt pár hét nem volt a legjobb. Már tavaly év végén is gondolkodtam a kiszálláson, de úgy vagyok vele, hogy Dietrich [Mateschitz, osztrák cégalapító, Marko barátja] hagyatékára is gondolnunk kell, arra, hogy mit szeretett volna, hová juttatott el minket. Tartozunk neki ezzel.”

Marko a lap értesülése szerint egyébként az eredeti tervekkel ellentétben nem Christian Horner társaságában, hanem Max Verstappen mellett, a versenyző magángépén hagyta el Szaúd-Arábiát.

Ami Hornert illeti, brit lapok hétfőn arról cikkeznek, hogy az őt zaklatással megvádló asszisztense, a csapatnál jelenleg állásából felfüggesztett hölgy nem hagyja annyiban az ügyet, hamarosan fellebbez a számára kedvezőtlen eredményt hozó Red Bull-os belső vizsgálat ellen, sőt, további részleteket tárhat a nyilvánosság elé, akár ő maga is kiléphet a reflektorfénybe.

A német sajtóban ezzel párhuzamosan már az kering, hogy a thai fél is leveheti a kezét Hornerről, aki még a jövő hétvégén következő Ausztrál Nagydíj előtt távozhat.