A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj időmérője alatt látott napvilágot, miszerint vizsgálat indult Helmut Markóval szemben a Red Bullnál. Ez nem légből kapott pletyka, maga az osztrák tanácsadó ismerte el a tényt.

Sajtóinformációk szerint a háttérben szivárogtatás áll: épp a sajtóban megjelent Christian Horner-üggyel kapcsolatos információk, hírek miatt kerülhetett bajba az egykori Forma-1-es pilóta, a gyanú szerint ezek (egy része) mögött ő állhat. A hírt egyébként először az a De Telegraaf hozta nyilvánosságra, akikhez a Horner-sztori eredete is köthető.

A vizsgálat még jelenleg is zajlik, és még nincs döntés arról, hogy Marko megsértett-e bármilyen csapatszabályt vagy protokollt. Az osztrák több tévétársaságnak is nyilatkozott már Szaúd-Arábiában: az ORF-nek például azt mondta, benne van a pakliban, hogy nem lesz ott Ausztráliában, míg a német Sky-nak elárulta, holnap, vagyis szombaton találkozni fog Oliver Mintzlaff-fal, az energiaitalmárka ügyvezető igazgatójával. Mondandójában hangsúlyozta, hogy beszélgetésükben az is téma lesz, hogy egyáltalán ő akar-e a Red Bullnál maradni.

Miközben kérdőre vonták, kiemelte a hétvége során felröppent rövidhírt is, miszerint a jelenlegi motorpartner Honda egyértelműen átláthatóságot vár el a Red Bulltól az egész ügyben.

Ha Marko otthagyja a csapatot, vagy elküldik onnan, az akár Max Verstappen távozásához is vezethet. Egyre erősebben tartja magát az a híresztelés, hogy a háromszoros világbajnok szerződésében szerepel egy záradék, miszerint ha Helmut Marko nincs az energiaitalosoknál, akkor nem kell kitöltenie 2028-ig szóló szerződését, és előbb távozhat.

Marko egyébként az időmérő leintése után nem sokkal el is hagyta a dzsiddai pályát.