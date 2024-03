Villanyfénynél, 25 fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év második időmérő edzése Dzsiddában, a 2024-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. A harmadik szabadedzést a Red Bull vitte, de a körülmények és a gyakorlást megszakító baleset miatt nem feltétlenül volt mérvadó az eredménylista.

A Q1 kezdete előtt két dolog volt kérdéses: elkészül-e Csou Kuan-jü összetört Kick Sauberje az időmérőre, illetve továbbjut-e a ferraris Carlos Sainzot helyettesítő Oliver Bearman első F1-es időmérőjén a következő szakaszba.

Utóbbi kérdésre nagyjából a 18 perces etap felénél választ kaptunk: a brit összerakott egy olyan kört, ami abszolút versenyképesnek bizonyult. A falak vele nem babráltak ki, egy alkalommal Oscar Piastri (McLaren) koccolta a palánkot, de így is remek köridőt futott az ausztrál.

Piastri bangs the wall in the final corner but keeps going and is currently fourth fastest 😮

TOP FIVE (seven minutes to go)

Verstappen

Leclerc

Alonso

Piastri

Perez#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/fCcmsV7GLo

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024