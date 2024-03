Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson Max Verstappen végzett az élen a Red Bull-lal Charles Leclerc (Ferrari) és Sergio Perez (Red Bull) előtt.

Az edzés nagy figyelmet kapott, de nem feltétlenül az eredmények miatt. Tekintve, hogy a lényeges szakaszok mind sötétedés után zajlanak majd, amúgy sem teljesen mérvadóak a napfényes gyakorlás eredményei. A rivaldafény sokkal inkább a Ferrarira irányult, ahol Carlos Sainz helyét Oliver Bearman vette át: a spanyol vakbélgyulladás miatt dőlt ki.

A Forma-1 történetének harmadik legfiatalabb versenyzője, a mindössze 18 éves brit Bearman természetesen az első percekben kigurult a pályára, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsön. Az újonc fokozatosan építette fel ritmusát, látszólag hamar versenyképessé vált egy körön.

A mezőny csak később vált aktívabbá, nagyjából a szokásos menetrendben zajlott a harmadik edzés. Voltak, akik elővették a közepes gumikat is, de jellemzően a lágyaké volt a főszerep. A buliból Logan Sargeant maradt ki, aki egy kanyart túl szűken vett, és eltört Williamsének kormányösszekötője.

Logan Sargeant cutting it too fine around Turn 22 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/qaKQYf7pVv

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024