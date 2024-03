Megkérdőjeleződött Helmut Marko jövője a Red Bullnál, miután vele szemben is vizsgálatot indítottak, aminek az is lehet a vége, hogy felfüggesztik. Azt gyanítják, hogy a tanácsadónak is volt szerepe a csapatfőnök Christian Horner ügyével kapcsolatos szivárogtatásokban annak ellenére, hogy hírzárlatot rendelt el a csapat a belső vizsgálatra vonatkozóan.

Marko még a Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjén találkozni fog Oliver Mintzlaff-fal, az energiaitalmárka ügyvezető igazgatójával, és várhatóan az osztrák veterán sorsára is kitérnek majd a beszélgetés során. A 80 éves tanácsadó esetleges távozásával kapcsán Max Verstappen határozottan állást foglalt a pénteki időmérőt követően: kijelentette, ha Marko távozik, lehet, hogy ő sem marad a Red Bullnál.

A háromszoros világbajnokot már korábban szóba hozták a Mercedesszel, ahol Lewis Hamilton ferraris átigazolása révén a szezon végeztével megüresedik az egyik ülés. Toto Wolff, a brackley-iek csapatfőnöke pedig egyértelművé is tette, hogy még Markót is hajlandóak lennének leigazolni, ha azzal Verstappen kedvére tehetnének.

„A régi szerencsehozónk amúgy is hiányzik” – utalt Niki Lauda 2019-es halálára Wolff. „Ez esetben várjuk Helmutot. A megfelelő korban van, és bár nincs piros sapkája, majd csatlakozik hozzánk. Helmut nem a szomorúság gyermeke, és a kedvenc ellenségünk volt, illetve most is az. Ugyanakkor egy igazi versenyző, és ha elveszítik Helmutot, az minden bizonnyal veszteség lesz a Red Bullnak” – nyilatkozta az osztrák ORF-nek, amit a Motorsport.com szemlézett.

Wolff hozzátette, továbbra is nyitottak arra, hogy leigazolják Verstappent, de tudja, gyorsabb autóval kell előrukkolnia a Mercedesnek ahhoz, hogy meg is győzzék a hollandot. „2025-re és 2026-ra van egy szabad ülésünk. Max azonban ott fog vezetni, ahol a leggyorsabb autó van, és ma ez a csapat a Red Bull” – ismerte el.