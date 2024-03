Február elején a holland sajtó robbantotta a hírt, hogy az energiaital-gyártó Red Bull belső vizsgálatot folytat az F1-es csapatfőnök Christian Horner ellen, akit egy női alkalmazottja – mint később kiderült, utazó személyi asszisztense – panaszolt be munkahelyi visszaélés miatt.

A Red Bull vizsgálata elutasította a panaszokat, Horner maradt a helyén, ám az ügy messze nem zárult le. Az azóta eltelt időben a csapat háromszoros bajnok címvédője, Max Verstappen esetleges távozása is felmerült, édesapja, Jos Bahreinben látványosan veszekedett Hornerrel, valamint a sajtóban is a távozását szorgalmazta, megpróbálták megbuktatni a motorsportfőnök Helmut Markót, miközben a Mercedes és a Ferrari is dörzsöli a tenyerét, aktívan keveri a málnaszőrt, szívesen átcsábítanák Verstappent, akár Markóval együtt, de a sztártervező Adrian Newey-t is.

A legfrissebb hír, hogy a pozíciójához továbbra is ragaszkodó csapatfőnököt – akit az energiaital-gyártó thaiföldi alapítója, egyben 51%-os többségi tulajdonosa még most is támogat – a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA) is bepanaszoltak.

Kívülről is nyilvánvaló, hogy öldöklő hatalmi harc folyik a különböző érintettek között, amit most Jos Verstappen nyíltan is kimondott.

„A külvilág számára tényleg nehéz követni a dolgokat. Szerintem elengedhetetlen, hogy béke legyen a csapatnál, de a körülmények fényében ez ez még eltart majd egy ideig. Kíváncsi vagyok, mi lesz a vége, a botrány nem tesz jó, az biztos” – mondta a belga-holland Sporzának egy hétvégi ralifutamon.

„Egyértelműen van bizonyos hatalmi harc. Majd meglátjuk, mi lesz, most nem igazán mondhatok többet. De bízom benne, hogy hamarosan újra béke lesz, és a csapat a versenyzésre koncentrálhat, hiszen az lenne a lényeg. A mostani helyzet nem jó.”

A kérdésre, hogy vajon meddig tarthat a botrány, az adok-kapok, az egykori F1-pilóta így felelt:

„Nem is tudom, mi oldhatná meg ezt. A legfőbb, hogy Max folytassa a győzelmeket, és ez megvan. Az autó nagyon jó, a mérnökök és Max között pedig semmi gond nincs, ami szintén jó. Max ehhez a részéhez nagyon ért, de sok kérdést kap arról, hogy mi folyik most a csapatnál, aminek nem örül. Persze ez is a Forma-1 egyik oldala” – folytatta.

A címvédő versenyző elvileg 2028-ig rendelkezik szerződéssel a Red Bull-lal, a 2024-es Forma-1-es idényben pedig eddig ugyanonnan folytatta, ahol tavaly abbahagyta: a szezon első két fordulóján ellentmondást nem tűrő győzelmeket aratott, továbbra is neki áll a zászló.