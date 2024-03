Bár a Red Bullnál lefolytatott belső vizsgálat korábban tisztázta őt, továbbra sem tekinthető lezártnak Christian Horner zaklatási ügye. A csapatfőnököt megvádoló, azóta az állásából is felfüggesztett Red Bull-alkalmazott ugyanis panaszt tett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) etikai bizottságánál is – értesült az újabb fordulatról a BBC Sport.

Annak ellenére, hogy Horner végig tagadta az ellene felhozott vádakat, az elmúlt hetekben két névtelen bejelentést is érkezett az FIA forródrótjára. Még február 2-án futott be az első panasz, melyben a névtelen bejelentő az ügy kivizsgálására kérte az FIA-t, attól tart ugyanis, hogy a Red Bull megpróbálja eltussolni, hogy Horner „nem megfelelő módon” viselkedett a csapat egyik női alkalmazottjával.

A következő, március 6-i panaszban amellett, hogy az elsőre hivatkoztak, arra figyelmeztették a szervezetet, hogy a sajtóhoz fog fordulni, amennyiben nem történik előrelépés az ügyben.

Egyik bejelentést sem kommentálta érdemben a portál megkeresésére az FIA, míg a Red Bull szóvivője azt közölte, hogy nincs tudomása egyik panaszról sem, és nem kívánja bővebben kommentálni az értesüléseket. Ugyanakkor a BBC Sport megjegyezte, a nő azután fordult az FIA-hoz, hogy fellebbezett a Red Bull heteken át tartó vizsgálatának Hornerre nézve kedvező kimenetelével szemben.

Az ügy időközben meghatározóvá vált a Red Bull belviszályában is, ami Horner, a tanácsadó Helmut Marko, Max Verstappen és édesapja, Jos, a háromszoros világbajnok menedzsere, Raymond Vermeulen, valamint a csapat tulajdonosai között bontakozott ki. Annyira, hogy szárnyra is kaptak a pletykák, melyek szerint Verstappen átigazolhat a Mercedeshez, azt pedig Toto Wolff is bevallotta, hogy tárt karokkal várják a hollandot.

Hiába mentették fel, Horner jövője változatlanul a levegőben lóg, és korábbi sajtóértesülések az is benne van a pakliban, hogy még a jövő heti Ausztrál Nagydíj előtt távozik a csapatfőnöki székből. Az előző, szaúd-arábiai hétvége során Marko jövője is megkérdőjeleződött, de miután Verstappen kiállt mellette, úgy tűnik, a 80 éves szakember marad a csapatnál.