Árgus szemekkel figyelik a Red Bull belharcát a Mercedesnél: a brackley-iek csapatfőnöke, Toto Wolff úgy véli, hozhat még mozgolódásokat a Forma-1-ben, amennyiben Christian Horner – az elmúlt hetek botránya ellenére – marad a csapatfőnöki székében. Más kérdés, hogy a legfrissebb értesülések szerint nem áll jól a Red Bull csapatfőnökének szénája, és elképzelhető, hogy még a jövő heti Ausztrál Nagydíj előtt távozik a pozíciójából.

Wolff elmondta, továbbra is nyitott rá, hogy a Red Bulltól szipkázzon el kulcsembereket, néhányukat a Ferrari már meg is környékezte. „Csak annyit mondok, lesznek izgalmasak lehetőségek, ha Horner marad,” – nyilatkozta Wolff az Österreich című lapnak. „Nem zárnék ki semmit.”

Az elmúlt időszakban lehetőségként említette Max Verstappen, valamint a tanácsadó Helmut Marko szerződtetését is Wolff. Arra már korábban utalást tett az osztrák szakember, hogy szívesen látná a Mercedesnél a háromszoros világbajnokot, míg Marko azután került képbe, hogy vizsgálatot indítottak ellene, amiért szivárogtatott Horner ügyében. A Mercedes főnöke ugyanakkor hangsúlyozta, ő is csak a sajtóban tájékozódik arról, mi zajlik a Red Bullnál.

Mostani nyilatkozatával pedig Adrian Newey lehetséges megszerzésére tehetett sejtelmes utalást, miután a tervezőzseni csapaton belüli helyzete szintén megkérdőjeleződött. Az ezzel kapcsolatos feltételezések abban gyökereznek, hogy a színfalak mögül kiszivárgott információk szerint Newey sem elégedett a kialakult helyzettel, Horner pedig teljes mértékben áthelyezné őt a hiperautó-projektre.

Wolff arról is beszélt, hogy akkor sem lesz csalódott, ha végül mindenki marad a helyén. „Most is van egy kiváló mérnökcsapatunk, akikkel jól érzem magam, és szerintem mindenki jó helyen van, még ha a köridők nem is ezt tükrözik” – fejtette ki.

Még sincs veszélyben Newey pozíciója

Ami Newey helyzetét illeti a Red Bullnál, azzal kapcsolatosan belső, ám név nélküli forrásokból úgy értesült az Autosport.com, hogy nincs miért félnie a tapasztalt tervezőmérnöknek, mivel nem tervezik kitúrni az F1-es csapattól. A pletykák alapját az szolgáltathatta, hogy a jövő héten valóban nem tart a Red Bull-lal Ausztráliába, de két héttel később, a Japán Nagydíjon már újra jelen lesz.