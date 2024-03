Nagy téttel bír Daniel Ricciardo számára a 2024-es szezon, ugyanis az idei teljesítményétől függ, hogy adott esetben Sergio Pérez helyébe léphet-e a Red Bullnál, ugyanakkor az is előfordulhat, hogy két éven belül másodjára is kipottyan a Forma-1-ből – a Red Bull ugyanis még tavaly ülést ígért 2025-re a tartalékpilótájának, Liam Lawsonnak, aki ősszel ígéretesen mutatkozott be Ricciardo helyetteseként.

Márpedig gyengén kezdte az évet a Racing Bulls (VCARB) színeiben az ausztrál, kezdve azzal, hogy eddig mindkét időmérő edzésen legyőzte őt a csapattársa, Cunoda Juki. Amellett, hogy a bahreini nyitányon egy nagy visszhangot keltő csapatutasítás kedvezményezettjeként végezhetett a japán előtt, az előző hétvégén rendezett Szaúd-arábiai Nagydíjon egy megforgással hívta fel magára a figyelmet, így csak a 16. lett.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója pedig nyíltan figyelmeztette az ausztrált: a Speedweek oldalán megjelent, a RacingNews365.com által észrevett cikkében írt arról, reméli, hogy gyorsan összekapja magát.

„Juki és Daniel számára is nagy a tét ebben a szezonban. Juki időmérője nagyon jól sikerült, ellenben Ricciardónak hamarosan fel kell mutatni valamit” – írta Marko. „Cunoda legalább az időmérőkön nagyon jó, aminek köszönhetően a verseny első etapjában az RB a pontszerzők között volt, majd egyre jobban lemaradt. Ezen a téren van még tennivaló” – utalt a csapat általánosan gyenge versenytempójára.