Kettős Red Bull-győzelem született a 2024-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon: Max Verstappen és Sergio Perez a ferraris Charles Leclerc előtt értek célba Dzsiddában.

Az 50 körös, villanyfényes körülmények között zajló futamot mindenki közepes abroncsokon kezdte, a két kivétel a Ferrarival debütáló Oliver Bearman és Valtteri Bottas a Kick Sauberrel. Az élmezőnyben a negyedik helyről induló Fernando Alonso Aston Martinján volt egyedül használt Pirelli, a többiek a rajthoz új szettet választottak környezetében.

Max Verstappen remekül kapta el a rajtot a Red Bull-lal, és egy ideig úgy tűnt, követi a csapattárs Sergio Perez is. Charles Leclerc azonban a Ferrarival visszavette a második helyet, Alonso is maradt a negyedik. A rajt balesettől mentes volt, de Lando Norris (McLaren) mintha kiugrott volna, és Pierre Gaslynak is fel kellett adnia a versenyt: az Alpine-ban a váltó rakoncátlankodott. Bearman viszont túlélte az első kört a sűrű középmezőnyben.

A második körben Oscar Piastri gyorsan átlépte Alonsót, a McLaren ausztrálja feljött így a negyedik helyre. Az első hármas eddigre azonban már kisebb különbséget kiautózott az élen. Leclerc is veszített egy pozíciót, Perez a negyedik körben erőből lenyomta a Ferrari monacóiját – összeállt a Red Bull 1-2.

A frontvonalak ekkor megmerevedtek egy időre: Verstappen már 2,5 másodperccel vezetett öt kör után Perez előtt, Leclerc pedig próbálta a DRS segítségévek húzatni magát. Piastri követte őt némi különbséggel, majd Alonso, Norris, George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin) és Cunoda Juki (RB) haladtak a pontszerző helyeken. Bearman nem tudott a lágyakon aktívan ostromolni, a Ferrarival a 11. helyen ragadt.

A hetedik körben pályára küldték a biztonsági autót, miután Stroll a falnak vágódott. A lehetőséget sokan kihasználták arra, hogy felpakolják az akár a futam végéig is kitartó kemény gumikat, csak négyen döntöttek úgy, hogy nem váltanak. Emiatt Norris feljött az első, Hamilton a harmadik helyre – a 8. Nico Hülkenberg (Haas) és a 10. Csou Kuan-jü (Kick Sauber) kevésbé voltak tényezők.

LAP 7/50 Stroll into the barriers SAFETY CAR

Az újraindításra Norris, Verstappen, Hamilton, Perez, Leclerc, Piastri, Alonso, Hülkenberg, Russell, Csou sorrendben várt a mezőny. Bearman a 12. helyen látta meg a zöld zászlót a 10. kör kezdetén. A restart sima és problémamentes volt, Bearman egy helyet javított, hátul Kevin Magnussen (Haas) és Alexander Albon (Williams) koccantak egy aprót.

A 12. körben megébredtek a stewardok is: vizsgálatot indítottak Perez ellen, mert veszélyesen engedték ki Alonso elé a bokszban, a Magnussen-Albon esetet is vették, illetve Norris kiugrását is jegyezték a rajtnál. A brit a 13. körben elvesztette az első helyet a pályán, Verstappen simán elment mellette és visszaállt az élre. Jó hír volt számára, hogy nem büntették meg a kiugrásgyanús eset miatt.

Perezzel szemben nem voltak elnézők, öt másodperces büntetést kapott a mexikói a veszélyes kiengedés miatt. Magnussen a korábbi koccért pedig egy 10-est kapott.

Bearman a 14. körben már a pontszerző zónában volt Csou megelőzésével. Csapattársa, Leclerc azon küzdött közben, hogy Hamilton mellett elmenjen, aki a kopottabb gumikon őrizte a negyedik helyet. A 15. körben végül helyet cseréltek a jövő évi csapattársak.

Norris és Hamilton lassabbak voltak a többieknél a rajt óta nyúzott gumikon. A 18. körben Perez ment el a McLaren mellett, és kapaszkodott fel a második helyre, a hétszeres bajnok pedig Piastri ostromának próbált ellenállni az 5-6. helyen. Bearman közben a 9. helyért ment Hülkenberg ellen.

Az újonc végül a 21. körben jött fel a 9. helyre, kvázi légüres térbe. Verstappen ekkor 6 másodperccel vezetett Perez előtt, Norris lemaradása tovább 3,7 volt, Leclerc pedig a negyedik helyen haladt, de nem közeledett óriási tempóban Norrisra. Hamilton és Piastri továbbra is csatáztak, majd Alonso, Russell következtek a 7-8. helyen.

Magnussen kapott egy második 10 másodperces büntetést is, mert a pályán kívül előzte meg Cunodát.

Jelentős változást a 27. kör hozott az eseményekbe, ekkor tudott Leclerc elmenni Norris mellett a harmadik helyért. A brit, mögötte Hamilton, Hülkenberg és Csou ekkor még mindig adósak voltak egy kerékcserével. Néznivaló az élen nem sok volt, az első három helyen 7-8 másodperces különbségek voltak, Piastri pedig DRS-sel is lassabb volt az egyenesekben, mint Hamilton. Meccs a 12. helytől lefelé volt a kétszer is büntetett Magnussen, Cunoda, Esteban Ocon Alpine-ja és a Williamsek részvételével.

LAP 32/50

Magnussen (P12) has a train of cars behind him and they can't get past!

All the while he's helping his team mate Hulkenberg (P10) build up a gap so the German can pit and not lose track position

— Formula 1 (@F1) March 9, 2024